Как применять хлеб во время рыбалки?

Хлеб стоит применять для прикормки. Для этого лучше всего его высушить, сообщает рыбоохранный патруль.

Важно! Хлеб для прикормки должен быть мелко измельченным.

Нужно также выбрать правильный вид хлеба. Чаще всего, для прикормки используют крошку белого. Ведь это универсальный вариант.

Гораздо реже встречается бисквитная сухарная крошка (обрезки различных тортов и бой печенья). Она более клейкая по сравнению с обычным сухарем. Практически невозможно купить сухарную крошку ржаного хлеба,

– отмечает патруль.

Заметим, что больше всего рыбе импонирует такой хлеб:

ароматный (то есть, с пряностями и травами);

цветной.

Интересно! Больше всего рыба любит сухари из насыщенного хлеба. То есть, сладкого.

На хлеб также можно поймать рыбу. Для этого необходимо сделать шарики из мякиша и воды. Затем их насаживают на крючок и таким образом происходит ловля, сообщает fisherclub.

Для более эффективной ловли на эту приманку нужно доставить ее в средние слои воды. Для этого от рыболова требуется правильно отгрузить снасть, расположив грузики на леске в определенном порядке. Кстати, неплохие результаты приносит ловля на скользящую оснастку с грузилом-оливкой,

– говорится в сообщении.

Что еще нужно знать о рыбалке сейчас?