Освобождает ли форс-мажор от уплаты земельного налога?

Юрист Владислав Мартынчук в комментарии 24 Канала рассказал, что если коротко, то форс-мажор не освобождает от обязанности уплаты налога за землю. Прежде всего, по его словам, это потому, что форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) по общему правилу не освобождает от обязанности выполнения основного обязательства, будь то договорные обязанности, налоговые или любые другие.

Владислав Мартынчук Адвокат судебной практики Юридической компании "Де-Юре" Форс-мажор предоставляет лишь возможность избежать ответственности за несвоевременное выполнение обязательства, если такая просрочка произошла из-за обстоятельств непреодолимой силы – то есть, у обязанного лица отсутствует вина в нарушении.

При этом, по его словам, форс-мажор вполне может быть основанием для избежания штрафов за несвоевременное выполнение налоговых обязанностей, например, за просрочку сроков уплаты налога на землю (подпункт 112.8.9 пункта 112.8 статьи 112 НК Украины).

Важно! Юрист отмечает, что для того чтобы лицо могло ссылаться на форс-мажор, ему необходимо обратиться в ТПП за получением сертификата о форс-мажоре и доказать наличие связи между обстоятельством непреодолимой силы и невозможностью выполнить налоговые обязательства.

Какие льготы действуют во время военного положения?

Кроме того, Владислав Мартынчук отмечает, что сейчас во время военного положения от уплаты земельного налога освобождаются владельцы земельных участков на временно оккупированных территориях и территориях активных боевых действий.

Также, если на земельном участке было размещено недвижимое имущество, которое подверглось разрушению в результате военных действий, например, обстрела или "прилета", то законом предусмотрены определенные льготы по уплате земельного налога в зависимости от типа и площади имущества вплоть до полного освобождения от уплаты налога.

"Паспорт" земли: в каких случаях выписка из кадастра обязательно должна быть?

Выписка из Государственного земельного кадастра является необходимым документом для всех юридических действий с земельными участками.

Выписка предоставляется бесплатно в подтверждение государственной регистрации земельного участка, содержит все сведения из Поземельной книги, включая кадастровый план.

Фактически без такой выписки нельзя совершить ни одного юридически значимого действия в отношении земельного участка, а также получить официальную информацию о нем, которая содержится в ГЗК. В определенных случаях, определенных в законе, выдержки предоставляются бесплатно, в других – на платной основе.