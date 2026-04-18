Кто должен платить за установку забора?
В украинском законодательстве четко не прописано, кто из соседей должен взять на себя расходы за установку забора, отмечает Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений Звягельского городского совета.
Обычно обустройство забора – в интересах обоих соседей. Это позволяет:
- физически определить границы владений;
- оградить домохозяйство от визита "нежелательных гостей", если у соседей есть животные;
- избежать споров из-за возможных нарушений границ участка и тому подобное.
Поэтому соседи могут договориться о распределении расходов на установку забора по собственному желанию и возможностям.
Если же один из соседей отказывается платить за ограждение, другой может обустроить его за свой счет, но с соблюдением требований законодательства.
Как установить забор без нарушений?
Строительные нормы в Украине определяют, что забор с соседом человек может установить только исключительно в пределах своего земельного участка.
Кроме того, ограждение не должно выходить за "красную линию" улицы. То есть забор должен придерживаться границ, определенных в документах на землю.
Если забор размещен в пределах земельного участка человека, то согласовывать его установку с соседями не обязательно.
Однако законодательство определяет технические нормы, которых необходимо придерживаться при строительстве:
- высота забора между соседними участками не должна превышать 2 метров;
- со стороны улицы ограждение не может быть выше 2,5 метра.
Обратите внимание! По постановлению Кабинета Министров Украины №406, чтобы установить забор без фундамента, разрешение получать не нужно.
Что делать, если сосед нарушает закон?
Закон обязывает украинцев пользоваться земельными участками так, чтобы не мешать соседям. Поэтому и определена максимальная высота забора. Ограждение не должно:
- закрывать соседний участок от света;
- мешать проветриванию окружающих территорий;
- нарушать другие права собственника.
Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за установку забора, выше нормы, придется заплатить штраф:
- для обычных граждан он – от 340 до 1 360 гривен;
- для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.
К тому же придется полностью заменить забор или менять его конструкцию.
Поэтому перед строительство чего-то массивного на границе лучше обсудить это с соседом.
Важно! Если сосед установил "глухой" забор под три метра и категорически отказывается что-то менять, можно обратиться в комиссию по благоустройству местного совета. Также можно подать на нарушителя в суд.
Что еще нужно знать о границе между соседями?
Органы местного самоуправления в городах и поселках имеют право вводить дополнительные правила застройки. В частности, они могут регулировать такие вопросы, как высота заборов. Однако эти требования лишь дополняют государственные строительные нормы и не могут им противоречить.
В то же время, как объяснили для 24 Канала юристки Елена Юрец и Марина Шарапа, границы смежных частных участков можно изменить по взаимному согласию владельцев. Для этого необходимо пройти определенную процедуру.
Сначала стороны должны оформить письменное согласование. После этого разрабатывается соответствующая документация, вносятся изменения в Государственный земельный кадастр, а при необходимости – и в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.