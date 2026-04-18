Хто має платити за встановлення паркану?

В українському законодавстві чітко не прописано, хто із сусідів має взяти на себе витрати за встановлення паркану, зазначає Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Звягельської міської ради.

Дивіться також Сусід захопив частину вашої ділянки: як діяти та що каже закон

Зазвичай облаштування паркану – в інтересах обох сусідів. Це дозволяє:

фізично визначити межі володінь;

огородити домогосподарство від візиту "небажаних гостей", якщо у сусідів є тварини;

уникнути суперечок через можливі порушення меж ділянки тощо.

Тому сусіди можуть домовитися про розподіл витрат на встановлення паркану за власним бажанням та можливостями.

Якщо ж один із сусідів відмовляється платити за огорожу, інший може облаштувати її за власний кошт, але з дотриманням вимог законодавства.

Як встановити паркан без порушень?

Будівельні норми в Україні визначають, що паркан з сусідом людина може встановити лише виключно у межах своєї земельної ділянки.

Окрім того, огорожа не повинна виходити за "червоної лінії" вулиці. Тобто паркан має дотримуватися меж, визначених у документах на землю.

Якщо паркан розміщений у межах земельної ділянки людини, то погоджувати його встановлення з сусідами не обов’язково.

Проте законодавство визначає технічні норми, яких необхідно дотримуватись під час будівництва:

висота паркану між сусідніми ділянками не повинна перебільшувати 2 метрів;

з боку вулиці огорожа не може бути вище 2,5 метра.

Зауважте! За постановою Кабінету Міністрів України №406, щоб встановити паркан без фундаменту, дозвіл отримувати не потрібно.

Що робити, якщо сусід порушує закон?

Закон зобов’язує українців користуватися земельними ділянками так, щоб не заважати сусідам. Тому й визначена максимальна висота паркану. Огорожа не повинна:

закривати сусідню ділянку від світла;

заважати провітрюванню навколишніх територій;

порушувати інші права власника.

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за встановлення паркану, вищого від норми, доведеться заплатити штраф:

для звичайних громадян він – від 340 до 1 360 гривень;

для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

До того ж доведеться повністю замінити паркан або змінювати його конструкцію.

Тож перед будівництво чогось масивного на межі краще обговорити це з сусідом.

Важливо! Якщо сусід встановив "глухий" паркан під три метри і категорично відмовляється щось змінювати, можна звернутися до комісії з благоустрою місцевої ради. Також можна подати на порушника до суду.

Що ще потрібно знати про межу між сусідами?