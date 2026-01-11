Яка максимальна висота паркану біля будинку може бути?

Важливо розуміти, що парканом дозволено загороджувати виключно приватні домоволодіння. Також встановлювати загородження можна біля присадибної ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.

Яка максимальна висота паркану може бути:

якщо йдеться про межу між сусідами – 2 метри;

а от з боку вулиці дозволяється 2,5 метри.

Узаконити вище огородження неможливо наразі. Якщо ваш паркан не відповідає встановленим правилам, доведеться:

змінити його конструкцію;

або замінити його повністю.

До того ж доведеться сплатити штраф, наразі він такий, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;

для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Важливо знати! Вищий паркан допускається на визначеному переліку підприємств. Наприклад, біля військової частини загородження може сягати 3 метри.

На що ще впливають ДБН?