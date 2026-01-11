Яка максимальна висота паркану біля будинку може бути?
Важливо розуміти, що парканом дозволено загороджувати виключно приватні домоволодіння. Також встановлювати загородження можна біля присадибної ділянки, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБН.
Яка максимальна висота паркану може бути:
- якщо йдеться про межу між сусідами – 2 метри;
- а от з боку вулиці дозволяється 2,5 метри.
Узаконити вище огородження неможливо наразі. Якщо ваш паркан не відповідає встановленим правилам, доведеться:
- змінити його конструкцію;
- або замінити його повністю.
До того ж доведеться сплатити штраф, наразі він такий, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення:
- для звичайних громадян – від 340 до 1 360 гривень;
- для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.
Важливо знати! Вищий паркан допускається на визначеному переліку підприємств. Наприклад, біля військової частини загородження може сягати 3 метри.
На що ще впливають ДБН?
ДБН є обов'язковими для виконання. Для розуміння, це визначений перелік вимог до конструкцій, матеріалів, інженерних систем, енергоефективності. Такі правила встановлені для забезпечення безпеки, екологічності і так далі, під час будівництва.
Як приклад, саме ДБН визначають допустиму відстань між парканом та рослинами. Наприклад, від дерева до загородження з боку сусідів має бути як мінімум 1 метр.