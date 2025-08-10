Чи можна садити дерево біля паркану?

Державні будівельні норми регулюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки (яка є суміжною із сусідньою) до найближчого куща чи дерева, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Зверніть увагу! Ця норма набрала чинності 1 жовтня 2019 року, вона діє лише для нових ділянок і дачних забудов. Тобто, старі рослини вирубувати непотрібно.

Якщо спиратись на ДБН Б.2.2-12:2019, відстань до дерев та кущів має бути така:

відстань до висаджених кущів має бути як мінімум 1 метр;

стовбурів дерев – мінімум 4 – 6 метрів.

Потрібно зауважити, що при вимірі відстані від сусідської ділянки до дерева грає роль його крона. А точніше, її діаметр. Відстань від сусідської ділянки не може бути менш як половина цього значення.

Розберемося на прикладі, де крона має діаметр 10 метрів. Тоді, відстань між деревом та забором не може бути менш як 5 метрів.

Зауважте! Відстань має бути такою, аби гілки не заходили на сусідню ділянку.