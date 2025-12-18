Яка відстань має бути від дерева до паркану

У новій редакції державних будівельних норм щодо містобудування, затвердженій постановою №104, встановлено мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

Норма стосується тільки нових ділянок і дачних забудов, а отже старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Згідно з новими ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Наприклад, якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Яка відстань від дерев до сусідського паркану у світі

Отже, ми вже знаємо, що в Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

А проте в інших країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі. От у Франції відстань до межі залежить від очікуваного розміру крони дорослого дерева. Для невеликих дерев може бути достатньо 1 – 2 метрів, а для великих це вже буде 5 – 10 метрів.

В США норми можуть відрізнятися від штату до штату, але загалом вони менш суворі, ніж в Європі. Однак там є обмеження на висоту дерев, особливо в міських районах. Зазвичай, мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів. Та для великих дерев, як дуби чи клени, ця відстань може бути більшою.

В Азії норми також різноманітні. В Японії, наприклад, велику увагу приділяють естетиці, тому відстань між деревами визначається не тільки законами, але й традиціями.

