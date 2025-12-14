Чи можна рубати дерева на власній ділянці на дрова?

В Україні для використання лісових ресурсів існує 2 типи, а саме загальне та спеціальне. І якщо загальне дозволяє збирати рослини, як-от ягоди та гриби, то спеціальне означає вирубування дерев, але при цьому вимагає спеціального дозволу, передає 24 Канал з посиланням на Лісовий кодекс України.

Наприклад на території природо-заповідних фондів забороняється вирубування дерев, а будь-які дії чи порушення стану на цих територіях потребує дозволів.

Водночас якщо це стосується плодових дерев, які розташовані на приватних ділянках, то для зрубування не потрібен спеціальний дозвіл.

  • Однак це стосується випадку, коли ці дерева не ростуть на землі з нерухомістю, яка є частиною реєстру пам'яток, або ж якщо це бульвар чи садиба для відвідувань.
  • Натомість якщо це приватна садиба чи присадибна ділянка, то вирубка плодових здійснюється без попереднього погодження тощо.

Ще одним застереженням є те, що дерево може виявитися рідкісним, тобто занесені до Червоної книги України, або ж таким, яким охороняється на міжнародному рівні. Тоді законодавство забороняє таку вирубку й передбачає за вирубку штраф.

Який штраф за незаконну вирубку дерев?

Фастівська міська рада попереджає, що в Україні передбачене правопорушення за самовільну вирубку. Це тягне як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

  • Відтак при адміністративному порушенні штраф для громадян складає від 510 до 1 020 гривень,

А для посадових осіб штраф складає від 2 550 до 5 100 гривень. Крім цього, порушник ще зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на суму, що відповідає наданим збиткам.

  • При кримінальному правопорушенні покарання у вигляді штрафу – від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.

Крім штрафу передбачається ще й обмеження волі від строку до 3 років або навіть позбавлення волі на той самий термін що й у випадку заподіяної шкоди.

А як розповів для 24 Каналу керуючий партнер адвокатського об'єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков, штраф також можуть виписати тому, хто незаконно зберігає дрова на суму до 30 тисяч гривень. Штраф – від 510 до 1 020 гривень.

Чи можна викопувати дерева у лісі?

  • У період перед Різдвом часто українці обирають сосну для різдвяної ялинки. Однак викопати сосну можна лише за наявності лісорубного квитка, який дає законне право на роботу з деревами. Цей документ потрібен саме для того, щоб уникнути порушення лісового законодавства при пересадці або заготівлі.

  • Відомо, що найкращий час для викопування та пересаджування хвойних – періоди, коли коренева система найменш стресова, а саме восени або на початку весни. У ці сезони дерево має більше шансів прижитися на новому місці, і ризик його загибелі знижується.

  • Сосну чи будь-яку іншу рослину не можна самовільно забирати з природних насаджень. Якщо порушника застануть на місці, його можуть притягнути до відповідальності.