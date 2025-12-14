Можно ли рубить деревья на собственном участке на дрова?
В Украине для использования лесных ресурсов существует 2 типа, а именно общее и специальное. И если общее позволяет собирать растения, например ягоды и грибы, то специальное означает вырубку деревьев, но при этом требует специального разрешения, передает 24 Канал со ссылкой на Лесной кодекс Украины.
Например, на территории природно-заповедных фондов запрещается вырубка деревьев, а любые действия или нарушения состояния на этих территориях требует разрешений.
В то же время если это касается плодовых деревьев, которые расположены на частных участках, то для срубки не требуется специальное разрешение.
- Однако это касается случая, когда эти деревья не растут на земле с недвижимостью, которая является частью реестра памятников, или же если это бульвар или усадьба для посещений.
- Зато если это частная усадьба или приусадебный участок, то вырубка плодовых осуществляется без предварительного согласования и тому подобное.
Еще одним предостережением является то, что дерево может оказаться редким, то есть занесены в Красную книгу Украины, или таким, которым охраняется на международном уровне. Тогда законодательство запрещает такую вырубку и предусматривает за вырубку штраф.
Какой штраф за незаконную вырубку деревьев?
Фастовский городской совет предупреждает, что в Украине предусмотрено правонарушение за самовольную вырубку. Это влечет как административную, так и уголовную ответственность.
- Поэтому при административном нарушении штраф для граждан составляет от 510 до 1 020 гривен,
А для должностных лиц штраф составляет от 2 550 до 5 100 гривен. Кроме этого, нарушитель еще обязан возместить причиненный ущерб на сумму, соответствующую предоставленным убыткам.
- При уголовном правонарушении наказание в виде штрафа – от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.
Кроме штрафа предусматривается еще и ограничение свободы от срока до 3 лет или даже лишение свободы на тот же срок что и в случае причиненного ущерба.
А как рассказал для 24 Канала управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw Андрей Шабельников, штраф также могут выписать тому, кто незаконно хранит дрова на сумму до 30 тысяч гривен. Штраф – от 510 до 1 020 гривен.
Можно ли выкапывать деревья в лесу?
В период перед Рождеством часто украинцы выбирают сосну для рождественской елки. Однако выкопать сосну можно только при наличии лесорубного билета, который дает законное право на работу с деревьями. Этот документ нужен именно для того, чтобы избежать нарушения лесного законодательства при пересадке или заготовке.
Известно, что лучшее время для выкапывания и пересадки хвойных – периоды, когда корневая система наименее стрессовая, а именно осенью или в начале весны. В эти сезоны дерево имеет больше шансов прижиться на новом месте, и риск его гибели снижается.
Сосну или любое другое растение нельзя самовольно забирать из природных насаждений. Если нарушителя застанут на месте, его могут привлечь к ответственности.