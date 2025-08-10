Можно ли сажать дерево возле забора?

Государственные строительные нормы регулируют минимальное расстояние между краем земельного участка (которая является смежной с соседней) до ближайшего куста или дерева, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

Обратите внимание! Эта норма вступила в силу 1 октября 2019 года, она действует только для новых участков и дачных застроек. То есть, старые растения вырубать не нужно.

Если опираться на ДБН Б.2.2-12:2019, расстояние до деревьев и кустов должно быть такое:

расстояние до высаженных кустов должно быть как минимум 1 метр;

стволов деревьев – минимум 4 – 6 метров.

Нужно заметить, что при измерении расстояния от соседского участка до дерева играет роль его крона. А точнее, ее диаметр. Расстояние от соседского участка не может быть менее половины этого значения.

Разберемся на примере, где крона имеет диаметр 10 метров. Тогда, расстояние между деревом и забором не может быть менее 5 метров.

Заметьте! Расстояние должно быть таким, чтобы ветви не заходили на соседний участок.