Почему такие высокие цены на малину и голубику?

Аналитик Максим Гопка отмечает, что причиной высокой цены на ягоды является весомое снижение урожайности, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Читайте также Какая рыба клюет на хлеб: эта наживка обеспечит удачную рыбалку

Небольшой урожай, в свою очередь, стал следствием плохих погодных условий. Также уменьшилось количество ягод из-за вредителей.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Кроме этого, малину и голубику собирают вручную, что повышает затраты на сбор.

Также на рост стоимости ягод повлияли:

увеличение себестоимости производства (в частности, из-за повышения стоимости удобрений);

подорожание электроэнергии.

Обратите внимание! Стоит отметить, что сейчас есть высокий спрос на замороженные ягоды для экспорта. Именно это усилило на внутреннем рынке конкурентность.