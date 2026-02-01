Кому принадлежит земля в селе?
В селе земля может быть трех форм собственности – государственная, коммунальная и частная, передает 24 Канал со ссылкой на Земельный фонд Украины.
Основными владельцами участков на сегодня являются:
- Физические или юридические лица
Это частная собственность, на которую юридически оформлены соответствующие права. К таким участкам относятся земли под частными домами, а также паи, которые зарегистрированы за фермерскими хозяйствами.
- Территориальная община
Это коммунальная собственность, которая охватывает участки в пределах села, не принадлежащие ни к государственной, ни к частной собственности. В частности, она включает земли общественного пользования, как улицы, парки, участки под коммунальными зданиями и тому подобное.
- Государство
Это государственная собственность, в которую входят объекты общегосударственного значения. Например, это земли под железной дорогой, объектами обороны и так далее.
Кто имеет право приобрести землю в селе?
В соответствии со статьей 81 Земельного кодекса Украины, граждане в селе могут стать владельцами земельных участков на следующих основаниях:
- приобретение земли по договорам купли-продажи, дарения, мены, ренты или другим гражданско-правовым сделкам
- получения земельных участков в бесплатную собственность из земель государственной или коммунальной формы собственности;
- приватизации земель, которые ранее были предоставлены гражданам в пользование;
- приобретение права собственности на землю в порядке наследования;
- выделение земельной доли (пая) в натуре на местности.
Как оформить землю в пределах села?
Получить правовое основание. Нужно или решение местного совета (если земля коммунальная), или договор (покупка, наследство, дарение и т.д.).
Оформить документы:
проект землеустройства – для новых участков.
техническую документацию – для уточнения границ уже существующих.
Получить кадастровый номер. Внести данные в Госгеокадастр – это обязательный этап для идентификации участка.
Зарегистрировать собственность в ЦНАПе или у нотариуса. Запись должна появиться в Государственном реестре вещных прав.
Кто владелец земли под частным домом?
Если человек или частная компания покупает жилой дом (не многоквартирный), который стоит на земле в частной собственности предыдущего владельца, то вместе с домом к новому владельцу автоматически переходит и право на этот земельный участок. Его целевое назначение при этом не меняется.
В случае, когда дом расположен на земле, находившейся в общей собственности, новый владелец недвижимости получает ту же долю земельного участка, которая принадлежала предыдущему владельцу.
В то же время иностранцы и лица без гражданства могут стать собственниками земельных участков несельскохозяйственного назначения только при условии, что вместе с землей они приобретают право собственности на размещенный на ней объект недвижимости.