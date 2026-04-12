Як переписують земельні ділянки та чи потрібен нотаріус?

Для цього слід підготувати технічну документацію, про що повідомляє Безоплатна правнича допомога.

Читайте також Яка максимальна висота паркану між сусідами може бути у 2026 році: це мають знати всі

Серед неї зокрема можуть бути:

державний акт на право власності на земельну ділянку;

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про право на спадщину;

судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття чи зміни права власності на земельну ділянку;

витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

інші цивільноправові угоди щодо відчуження земельної ділянки.

На сайті agroapp йдеться, що переоформлення на третю особу виникає у таких трьох випадках:

продаж цієї нерухомості; передача земельної ділянки комусь у дар; вступ у спадок.

Водночас всі ці дії можна виконувати у воєнний час. Наразі діє заборона лише на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності в особисту власність.

Зверніть увагу! Переоформлення документів триває до 5 робочих днів.

Зокрема, для перепису землі, потрібно з’ясувати, чи наявний у земельної ділянки кадастровий номер. Далі – слід обрати нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення договору.

Наступний крок – це узгодити ціну купівлі-продажу, а також розподіл витрат за послуги нотаріуса та оподаткування при укладенні договору.

Після цього необхідно перевірити земельну ділянку за кадастровим номером у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Важливо! Останній етап – це звернутися до нотаріуса з метою укладення договору. Без нього неможливо переоформити право власності на землю.

Що слід знати про кадастровий номер?