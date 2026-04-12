Як переписують земельні ділянки та чи потрібен нотаріус?

Для цього слід підготувати технічну документацію, про що повідомляє Безоплатна правнича допомога.

Серед неї зокрема можуть бути:

  • державний акт на право власності на земельну ділянку;
  • свідоцтво про право власності;
  • свідоцтво про право на спадщину;
  • судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття чи зміни права власності на земельну ділянку;
  • витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • договір купівлі-продажу;
  • договір дарування;
  • інші цивільноправові угоди щодо відчуження земельної ділянки.

На сайті agroapp йдеться, що переоформлення на третю особу виникає у таких трьох випадках:

  1. продаж цієї нерухомості;
  2. передача земельної ділянки комусь у дар;
  3. вступ у спадок.

Водночас всі ці дії можна виконувати у воєнний час. Наразі діє заборона лише на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності в особисту власність.

Зверніть увагу! Переоформлення документів триває до 5 робочих днів.

Зокрема, для перепису землі, потрібно з’ясувати, чи наявний у земельної ділянки кадастровий номер. Далі – слід обрати нотаріуса, що здійснюватиме посвідчення договору.

Наступний крок – це узгодити ціну купівлі-продажу, а також розподіл витрат за послуги нотаріуса та оподаткування при укладенні договору.

Після цього необхідно перевірити земельну ділянку за кадастровим номером у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Важливо! Останній етап – це звернутися до нотаріуса з метою укладення договору. Без нього неможливо переоформити право власності на землю.

Що слід знати про кадастровий номер?

  • Кадастровий номер земельної ділянки – це унікальна комбінація цифр та знаків, яка надається земельній ділянці під час її реєстрації. Цей номер зберігається за ділянкою протягом усього часу її існування.

  • Вартість присвоєння номер залежить від багатьох факторів. Але зазвичай ціна становить від кількох тисяч гривень до 30 тисяч гривень.