Які максимуми для парканів мають бути встановлені у 2026 році?

Максимум висоти паркану залежить від його розміщення, повідомляється у ДБН.

Читайте також Крадіжка зерна на мільйони доларів: скільки окупанти вивезли з України у 2025 році

Наразі норми вказують, що:

максимальна висота паркану між суміжними ділянками, тобто, сусідами – 2 метри;

а от з боку вулиці загородження може бути максимум – 2,5 метри.

Зверніть увагу! Також важливо ознайомитись із вимогами встановленими місцевою радою (селищною чи міською). Адже урядовці мають право регулювати висоту парканів через затвердження локальних правил благоустрою. Зауважимо, що таким чином лише доповнюються державні норми.

Важливо розуміти, що загороджувати можна не все, а лише:

присадибні ділянки;

а також – приватні домоволодіння.

Чи можна встановити вищий паркан біля дому?

Узаконити паркан, який вище встановлених норм, неможливо. Таке загородження доведеться:

замінити повністю;

або ж змінити його конструкцію, якщо це можливо.

Окрім цього, за порушення благоустрою, згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, доведеться сплатити штраф:

для звичайних громадян штраф варіюється – від 340 до 1 360 гривень;

а для підприємців та чиновників – від 850 гривень до 1 700 гривень.

Що ще важливо знати власникам ділянок?