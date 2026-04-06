Ціни на землю впали, але продажі зросли

У лютому середня вартість гектара сільськогосподарської землі в Україні становила 69 773 гривні, що майже на 26 000 гривень менше, ніж у січні, повідомляє "Опендатабот". Таке різке здешевлення відбулося на тлі активізації ринку.

Попри падіння цін, обсяги угод суттєво зросли. За місяць було продано 17 805 гектарів, що більш ніж на 5 500 гектарів перевищує показники попереднього місяця.

Ціни на землю значно відрізняються залежно від регіону. Найдешевші ділянки зафіксовані у Херсонській (35 072 гривні за гектар), Сумській (43 412 гривень за гектар) та Миколаївській (40 641 гривня за гектар) областях. Тоді як найдорожчі – у Волинській (125 593 гривні за гектар), Івано-Франківській (161 737 гривні за гектар) та Київській (240 636 гривні за гектар).

Чому попит на землю залишається високим?

Фахівці пояснюють активність на ринку кількома ключовими факторами. Зокрема, зростає роль агросектору в економіці, а сама земля дедалі частіше розглядається як інвестиційний актив.

Додатковим стимулом стало відкриття ринку для юридичних осіб із 2024 року, що розширило коло потенційних покупців.

Водночас у Держгеокадастрі наголошують: попри активізацію угод, масового розпродажу землі не відбулося. Наразі в обігу перебуває лише близько 5,8% земель, які раніше були під мораторієм, а більшість ділянок і надалі здаються в оренду.

