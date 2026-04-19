Який гриб найдорожчий у світі?

Мова йде про білий трюфель, який вважається найдорожчим у світі. При цьому він навіть не схожий на звичний гриб ні за виглядом, ні за смаком, пише Agronews.

Дивіться також У Франції це делікатес: які гриби ростуть у квітні і де їх шукати

Ростуть трюфелі під землею на глибині 20 – 30 сантиметрів. Ззовні нагадують зморщену картоплину.

За словами відомого кулінара Євгена Клопотенка, ці гриби мають інтенсивний смак, у якому поєднуються землисті й грибні ноти.

Ростуть трюфелі колоніями. Зазвичай вони залишаються на одному й тому ж місці впродовж багатьох років.

Однак ці гриби доволі рідкісні. Батьківщиною білих трюфелів вважають французький Прованс, адже саме Франція найбільше їх експортує. Також трюфелі ростуть в Італії.

Втім, і в Україні можна знайти ці найдорожчі гриби у світі. Найкращі умови для їхнього зростання наразі на Закарпатті:

на Воловеччині;

Березнянщині;

частково Перечинщині.

Ці гриби полюбляють змішані ліси і помірну вологість.

Зауважте! Знайти трюфелі під землею не так просто, як здається. Головними "мисливцями" на ці гриби є спеціально навчені собаки та свині.

Що відомо про літні та зимові трюфелі?

За словами наукової співробітниці відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марії Шевченко, найпоширеніші в Україні літній та зимовий трюфель, пише "Главком".

Літній трюфель

Його можна зайти у західних регіонах України, зазвичай в дубових і букових лісах. Однак іноді гриб зустрічається у лісостепу, але рідко.

Унаслідок активного збору цей вид був практично знищений ще на початку XX століття. Постановою від 2021 року його внесено до Червоної книги України,

– зауважила мікологиня.

Зимовий трюфель

Він теж трапляється на Заході. І хоча знайти його вкрай складно, але поки цей вид не внесли до Червоної книги.

Цікаво! Найдорожчим у світі називають білий трюфель з Італії вагою 1,3 кілограма. Його продали за 330 тисяч доларів. Водночас на чорному ринку за ці гриби просять до 400 доларів за сто грамів.

Які ще дорогі гриби ростуть в Україні?