Що важливо знати про сморчки?

Сморчки вважаються весняними грибами, адже в цей час їх росте найбільше, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Характерник".

Читайте також Небезпечні ділянки для грибників: де не варто проводити тихе полювання

Зверніть увагу! Сморчки вважаються умовно їстівними. Тобто, перш ніж їсти, їх потрібно добре обробити.

Вартість таких грибів сягає 200 євро за кілограм на європейських ринках. А якщо вони засушені, то вийде ще більше.

Характерні ознаки сморчків:

порожниста ніжка;

капелюшок із "віконцями".

Зазвичай сезон сморчків триває з середини квітня і до кінця травня. Найбільше цих грибів можна знайти:

у вологих зонах, наприклад, в низинах;

у листяних лісах.

Цікаво! Особливо багато цих грибів можна знайти після дощу чи на згарищах.

Що важливо знати про гриби зараз?