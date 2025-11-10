Що важливо знати про сморчки?

Сморчки вважаються весняними грибами, адже в цей час їх росте найбільше, повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Характерник".

Зверніть увагу! Сморчки вважаються умовно їстівними. Тобто, перш ніж їсти, їх потрібно добре обробити.

Вартість таких грибів сягає 200 євро за кілограм на європейських ринках. А якщо вони засушені, то вийде ще більше.

Характерні ознаки сморчків:

  • порожниста ніжка;
  • капелюшок із "віконцями".

Зазвичай сезон сморчків триває з середини квітня і до кінця травня. Найбільше цих грибів можна знайти:

  • у вологих зонах, наприклад, в низинах;
  • у листяних лісах.

Цікаво! Особливо багато цих грибів можна знайти після дощу чи на згарищах.

Що важливо знати про гриби зараз?

  • В Україні також можна знайти найдорожчі гриби у світі. Йдеться про трюфелі. Побачити його можна в абсолютно різних зонах, зокрема, він є в лісах у Карпатах та в зоні лісостепу.

  • В Україні заборонено збирати гриби, занесені до Червоної книги. Штраф за таке порушення сягає 5 тисяч гривень.