Де збирати в Україні гриби небезпечно?
Як розповіла мікологиня Марія Шевченко, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України, в інтерв'ю "Главком", передає 24 Канал, після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році найбільше були уражені північні та північно-західні райони Київщини та Житомирщини.
Читайте також Що потрібно знати, аби зібрати багато білих грибів
Річ у тім, що напіврозпад елементів йоду та цезію не надто тривалий, а це 8 днів та 30 років відповідно.
Втім є ділянки, що уражені радіоактивними ізотопами урану та плутонію, а це вже йдеться про напіврозпад у тисячі та навіть мільйони років.
Гриби здатні накопичувати радіоактивні ізотопи. Тому навряд чи варто збирати гриби в Чорнобильській зоні, а особливо на півночі зони,
– каже Марія Шевченко.
Про заборону в Чорнобильській зоні наголошують і в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Там зауважили, що в сезон "тихого полювання" збирати, вживати чи вивозити гриби та ягоди суворо заборонено.
Це не лише становить серйозну небезпеку для здоров'я, а й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність,
– додають на сторінці заповідника.
Де не можна збирати гриби в Україні?
Як розповів для 24 Каналу міколог Остап Богославець, збирання грибів заборонено на об'єктах природно-заповідного фонду, зокрема в природному заповіднику "Ґорґани".
Також цей процес заборонений в заповідних зонах національних природних та регіональних ландшафтних парків й біосферних заповідниках.
Міколог додав, що враховуючи теперішню ситуацію в Україні, чимало лісів є замінованими через воєнні дії, а тому збирати гриби у таких зонах також не можна.