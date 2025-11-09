Де збирати в Україні гриби небезпечно?

Як розповіла мікологиня Марія Шевченко, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України, в інтерв'ю "Главком", передає 24 Канал, після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році найбільше були уражені північні та північно-західні райони Київщини та Житомирщини.

Річ у тім, що напіврозпад елементів йоду та цезію не надто тривалий, а це 8 днів та 30 років відповідно.

Втім є ділянки, що уражені радіоактивними ізотопами урану та плутонію, а це вже йдеться про напіврозпад у тисячі та навіть мільйони років.

Гриби здатні накопичувати радіоактивні ізотопи. Тому навряд чи варто збирати гриби в Чорнобильській зоні, а особливо на півночі зони,

– каже Марія Шевченко.

Про заборону в Чорнобильській зоні наголошують і в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Там зауважили, що в сезон "тихого полювання" збирати, вживати чи вивозити гриби та ягоди суворо заборонено.

Це не лише становить серйозну небезпеку для здоров'я, а й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність,

– додають на сторінці заповідника.

Де не можна збирати гриби в Україні?