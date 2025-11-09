Где собирать в Украине грибы опасно?
Как рассказала миколог Мария Шевченко, научный сотрудник отдела микологии Института ботаники НАН Украины, в интервью "Главком", передает 24 Канал, после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году больше всего были поражены северные и северо-западные районы Киевщины и Житомирщины.
Читайте также Что нужно знать, чтобы собрать много белых грибов
Дело в том, что полураспад элементов йода и цезия не слишком длительный, а это 8 дней и 30 лет соответственно.
Впрочем есть участки, пораженные радиоактивными изотопами урана и плутония, а это уже речь идет о полураспаде в тысячи и даже миллионы лет.
Грибы способны накапливать радиоактивные изотопы. Поэтому вряд ли стоит собирать грибы в Чернобыльской зоне, а особенно на севере зоны,
– говорит Мария Шевченко.
О запрете в Чернобыльской зоне отмечают и в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Там отметили, что в сезон "тихой охоты" собирать, употреблять или вывозить грибы и ягоды строго запрещено.
Это не только представляет серьезную опасность для здоровья, но и предусматривает административную и уголовную ответственность,
– добавляют на странице заповедника.
Где нельзя собирать грибы в Украине?
Как рассказал для 24 Канала миколог Остап Богославец, сбор грибов запрещен на объектах природно-заповедного фонда, в частности в природном заповеднике "Горганы".
Также этот процесс запрещен в заповедных зонах национальных природных и региональных ландшафтных парков и биосферных заповедниках.
Миколог добавил, что учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, немало лесов заминированы из-за военных действий, а потому собирать грибы в таких зонах также нельзя.