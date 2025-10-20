Где в Украине есть грибные места?

Миколог Остап Богославец в разговоре с 24 Каналом заметил, что правил для сбора грибов как таковых нет. Единственное, что стоит заметить: большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому и искать их стоит именно там.

Читайте также Ловля рыбы во время войны: как перебои электроэнергии и подрыв ГЭС повлияли на отрасль

Дело в том, что любой лес нуждается в грибах как компаньонах и организмах, которые через специальную связь с корнями (так называемая микориза) поставляют растениям воду и растворенные в ней минералы.

Остап Богославец Доктор философии, научный сотрудник отдела микологии Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Древесные растения зависимы от таких вещей, поэтому теоретически в любом лесу можно найти грибы. Но здесь нужно выбирать места, которые будут незагрязненными.

В то же время господин Остап добавил, что одни из самых популярных грибов, а именно белые грибы, можно найти в первую очередь в Карпатах, а затем в Полесье.

Впрочем, он отметил, что на самом деле то, что называют белыми грибами, – это комплекс из четырех различных видов. Один из них занесен в Красную книгу Украины. Речь идет о боровике бронзовом, который нельзя собирать.



Как выглядит боровик бронзовый, занесенный в Красную книгу Украины/ Фото с сайта vlisi.com.ua

Как правильно собирать грибы: срезать или лучше вырывать с корнями?

Здесь стоит обратить внимание, что есть 2 важных аспекта: первый – как этот сбор грибов правильно делать для человека, второй – как это правильно относительно самого гриба.

Если говорить об отношении к самому грибу, то разницы, резать или вырывать его с корнями, нет. Это не имеет абсолютно никакого значения.

А понятие о том, что гриб нельзя срезать или нельзя вырывать, существуют из-за того, что грибы часто отождествляют с растениями, в которых есть наземная часть (стебель, цветы, листья) и подземная (корнеплоды и т.д.).

Впрочем, с плодовым телом гриба (именно их мы называем грибами в быту) все по-другому. Дело в том, что это органы размножения. А, собственно, тело гриба – это сеть незаметных мицелиальных нитей, которые пронизывают субстрат, то есть почву, древесину или листья,

– говорит миколог Остап.

Там гриб питается, выпуская наружу ферменты и тому подобное. Именно так происходит жизнедеятельность гриба, кроме размножения. Таким образом, если на плодовом теле гриба и происходят какие-то повреждения, то они являются абсолютно локальными.

Однако если говорить о безопасности человека, который собирает грибы, то вырывать грибы полностью является очень полезным для их идентификации.

Некоторые грибы имеют важные признаки для определения именно под землей. Например, сыроежки, которые в Карпатах еще называют голубинками.

Их существует довольно большое разнообразие: в частности, есть целый ряд видов, шляпка которых окрашена в оттенки зеленого. Такие грибы иногда путают с бледными поганками.

Поэтому, если вытащить бледную поганку с ножкой из земли, то можно будет распознать гриб по тому, что ножка будет утолщена: там будут остатки покрывала, из которого гриб вылупился, будто из яйца.

Обратите внимание! Для того чтобы понять, какой это вид гриба, его лучше вырывать из земли полностью.

Когда лучше всего собирать грибы?

По словам Богославца, не после каждого дождя идет волна плодоношения грибов. Это процесс, который зависит от многих факторов.

Конечно, есть вероятность того, что после дождя в лесу таки появятся грибы. Но бывает и так, что, наоборот, для грибов бывает слишком мокро после дождей,

– замечает миколог.

В общем, для того чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого.

В то же время грибов летом может быть и не меньше, чем осенью. Однако, например, белые грибы собирают именно осенью. Дело в том, что летом довольно тепло, а это хорошие условия для размножения насекомых, которые откладывают яйца в плодовых телах грибов. Зато осенью этого меньше.

Когда в Карпатах начинается грибной сезон и каких грибов там много?

В Карпатах сезон грибов начинается как во всех – летом и осенью. Есть много съедобных грибов, которые плодоносят именно в это время.

С другой стороны, сморчки (Morchella) и верпы (Verpa) являются вообще весенними грибами. В тех же Карпатах их называют коцюрубками или шушеребками в зависимости от региона.



Весенние сморчки в естественной среде / Фото Bobzimmer для Mushroom Observer

Есть грибы, которые начинают плодиться позже весной, например трутовик чешуйчатый, или пестролистник. Эти грибы растут на лиственных деревьях и образуют довольно большие плодоношения, которые собирают в мае. Зато зимой собирают, например, зимний опёнок. Часто именно эти консервированные грибы можно встретить на полках супермаркета,

– резюмирует Остап Богославец.

Также зимой или ранней весной в лесу можно встретить грибы, которые используют в ресторанах азиатской кухни, – муэр.

Как добавляет миколог, если говорить о белых грибах, то раньше всего из этого вида появляется собственно боровик – белый гриб сосновый. Но в Карпатах он встречается довольно редко, а на Полесье – немного чаще.

Какие грибы считают опасными?

Под определением ядовитости грибов есть много всего разного, говорит Остап Богославец. Например, любые грибы, которые имеют влияние помимо пищевого, являются ядовитыми. Речь идет, в частности, о галлюциногенных грибах.

Тот самый мухомор красный, который считается ядовитым, но от него никто не умирает. Кроме того, смертельной угрозы не несут такие грибы, как шампиньон рыжеватый ядовитый,

– объясняет господин Остап.

Конечно, что такие грибы вызывают пищевое отравление, которое может быть довольно серьезным, но не нанесут никакой угрозы жизни.

В то же время есть грибы, с которыми все иначе, в частности бледная поганка. От малейшего кусочка может произойти летальный исход.



Один из самых опасных грибов – бледная поганка / Фото с сайта vlisi.com.ua

Интересно, что к видам ядовитых грибов принадлежит немалое количество тех, которые часто едят:

Речь идет о таком грибе, как строчки , несколько видов из рода Gyromitra . Это, кстати, грибы, которые во многих странах, в частности и у нас, очень ценят. Тем не менее от потребления этих грибов регулярно кто-то умирает.

, несколько видов из рода . Это, кстати, грибы, которые во многих странах, в частности и у нас, очень ценят. Тем не менее от потребления этих грибов регулярно кто-то умирает. Еще один такой вид грибов – свинуха тонкая. Яд этого гриба имеет накопительный эффект, поэтому если есть такой гриб долго и систематически, то токсины накапливаются в организме и это приводит к смерти.

Где нельзя собирать грибы в Украине?

Сбор грибов запрещен в некоторых объектах природно-заповедного фонда, отмечает господин Остап. Если говорить о Карпатах, то это полностью запрещен процесс в природном заповеднике "Горганы".

Кроме того, запрещена тихая охота в заповедных зонах национальных природных и региональных ландшафтных парков, а также и биосферных заповедников. Правда, там не только запрещен сбор, там запрещен вообще проход,

– говорит Богославец.

Поэтому туда попасть можно только с разрешения администрации и в сопровождении сотрудников. Посещают такие места преимущественно ученые.

Также грибы лучше не собирать вблизи Чернобыльской зоны отчуждения. Стоит обратить внимание и на то, что многие леса являются заминированными. Украина, собственно, самая заминированная страна мира на сегодня.

Когда в Украине продолжается сбор лисичек?