Что нужно знать о сборе лисичек?

Сезон лисичек обычно длится с июля по ноябрь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Украины.

Отличить этот гриб очень просто. Лисичка настоящая (обычная) имеет следующие признаки:

  • этот гриб имеет желтый оттенок;
  • шляпка этого гриба от 2,5 до 5 сантиметров, имеет часто асимметричную вогнутую форму;
  • ножка – где-то 2 – 4 сантиметра (обычно она немного светлее шляпки);
  • также этот гриб имеет характерный запах – с нотками древесины.

Распространены такие грибы по всей Украине, особенно часто их можно встретить в хвойных и лиственных лесах, которые:

  • хорошо освещены;
  • где нет большого количества мха;
  • чаще всего эти грибы "проявляются" после грозовых дождей.

Внешне лисички могут сохранять свежий вид до нескольких суток, однако свои полезные свойства они постепенно начинают терять уже через 5 часов после сбора,
– отмечает инспекция.

Важно! Чтобы не повреждать грибницу, нужно срезать лисички ножом на небольшом расстоянии от земли.

Что важно знать о лисичках?

  • Лисички это очень полезный гриб. Он к тому же низкокалорийный. Калорийность 100 граммов лисичек составляет примерно – 23 калории, отмечает ресурс Таблицы калорийности. К тому же этот продукт считается высокобелковым.

  • Лисички богаты значительным количеством витаминов. Более того, они имеют в своем составе чрезвычайно полезные – Омега 9 и Омега 6.

