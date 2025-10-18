Что нужно знать о сборе лисичек?

Сезон лисичек обычно длится с июля по ноябрь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Украины.

Читайте также В Британии похитили 3000 бутылок украинского вина: полиция отказалась расследовать

Отличить этот гриб очень просто. Лисичка настоящая (обычная) имеет следующие признаки:

этот гриб имеет желтый оттенок;

шляпка этого гриба от 2,5 до 5 сантиметров, имеет часто асимметричную вогнутую форму;

ножка – где-то 2 – 4 сантиметра (обычно она немного светлее шляпки);

также этот гриб имеет характерный запах – с нотками древесины.

Распространены такие грибы по всей Украине, особенно часто их можно встретить в хвойных и лиственных лесах, которые:

хорошо освещены;

где нет большого количества мха;

чаще всего эти грибы "проявляются" после грозовых дождей.

Внешне лисички могут сохранять свежий вид до нескольких суток, однако свои полезные свойства они постепенно начинают терять уже через 5 часов после сбора,

– отмечает инспекция.

Важно! Чтобы не повреждать грибницу, нужно срезать лисички ножом на небольшом расстоянии от земли.

Что важно знать о лисичках?

Лисички это очень полезный гриб. Он к тому же низкокалорийный. Калорийность 100 граммов лисичек составляет примерно – 23 калории, отмечает ресурс Таблицы калорийности. К тому же этот продукт считается высокобелковым.

Лисички богаты значительным количеством витаминов. Более того, они имеют в своем составе чрезвычайно полезные – Омега 9 и Омега 6.

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали как приготовить лисички, чтобы они понравились всем.