Що потрібно знати про збір лисичок?
Сезон лисичок зазвичай триває з липня по листопад, повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію України.
Читайте також У Британії викрали 3000 пляшок українського вина: поліція відмовилась розслідувати
Відрізнити цей гриб дуже просто. Лисичка справжня (звичайна) має такі ознаки:
- цей гриб має жовтий відтінок;
- шляпка цього гриба від 2,5 до 5 сантиметрів, має часто асиметричну увігнуту форму;
- ніжка – десь 2 – 4 сантиметри (зазвичай вона трохи світліше шляпки);
- також цей гриб має характерний запах – з нотками деревини.
Поширені такі гриби по всій Україні, особливо часто їх можна зустріти в хвойних та листяних лісах, які:
- добре освітлені;
- де немає великої кількості моху;
- найчастіше ці гриби "проявляються" після грозових дощів.
Зовні лисички можуть зберігати свіжий вигляд до декількох діб, проте свої корисні властивості вони поступово починають втрачати вже через 5 годин після збору,
– зазначає інспекція.
Важливо! Аби не ушкоджувати грибницю, потрібно зрізати лисички ножем на невеликій відстані від землі.
Що важливо знати про лисички?
Лисички це надзвичайно корисний гриб. Він до того ж низькокалорійний. Калорійність 100 грамів лисичок складає приблизно – 23 калорії, зазначає ресурс Таблиці калорійності. До того ж цей продукт вважається високобілковим.
Лисички багаті на значну кількість вітамінів. Щобільше, вони мають у своєму складі надзвичайно корисні – Омега 9 і Омега 6.
Зверніть увагу! Раніше ми розповідали як приготувати лисички, аби вони сподобались всім.