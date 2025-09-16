Лисички – це дуже універсальні гриби, які можна подавати з чим завгодно. Макарони, картопля, галушки – вони смакуватимуть однаково добре. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом порталу NV.food.

Як правильно варити лисички?



Як радить портал Beszamel, на 1 кілограм лисичок треба 3 літри води з 1 чайною ложкою солі. Саме завдяки солі гриби залишаться твердими.



Варимо 3 хвилин, потім зливаємо холодною водою та обсушуємо.

Як приготувати лисички у вершковому соусі

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм лисичок;

– 2 яйця;

– 1 цибуля-порей;

– 1 зубчик часнику;

– 5 гілочок петрушки;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 грамів вершків;

– 100 грамів сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю-порей нарізаємо й обсмажуємо на вершковому маслі до м’якості. Додаємо подрібнені гриби разом із часником і готуємо, постійно помішуючи, доки вони не стануть готовими. Потім вводимо спеції, яйця, вершки та сметану, доводимо суміш до легкого кипіння. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню. Подаємо з білим хлібом або гарніром.

Смачного!

Чим заправити салат до лисичок?