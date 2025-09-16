Лисички – це дуже універсальні гриби, які можна подавати з чим завгодно. Макарони, картопля, галушки – вони смакуватимуть однаково добре. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом порталу NV.food.
Як правильно варити лисички?
Як радить портал Beszamel, на 1 кілограм лисичок треба 3 літри води з 1 чайною ложкою солі. Саме завдяки солі гриби залишаться твердими.
Варимо 3 хвилин, потім зливаємо холодною водою та обсушуємо.
Як приготувати лисички у вершковому соусі
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм лисичок;
– 2 яйця;
– 1 цибуля-порей;
– 1 зубчик часнику;
– 5 гілочок петрушки;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів вершків;
– 100 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю-порей нарізаємо й обсмажуємо на вершковому маслі до м’якості.
- Додаємо подрібнені гриби разом із часником і готуємо, постійно помішуючи, доки вони не стануть готовими.
- Потім вводимо спеції, яйця, вершки та сметану, доводимо суміш до легкого кипіння.
- Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню.
- Подаємо з білим хлібом або гарніром.
Смачного!
Чим заправити салат до лисичок?
- Домашній майонез – чудова альтернатива магазинним виробам.
- Ви можете його зробити навіть з 1 яйця.
- Домашній соус подарує значно глибший смаковий відтінок.