Лисички – це дуже універсальні гриби, які можна подавати з чим завгодно. Макарони, картопля, галушки – вони смакуватимуть однаково добре. 24 Канал пропонує приготувати їх за рецептом порталу NV.food.

Цікаво З картоплею – краще за мʼясо: як готувати маслюки – рецепт в сметані, який обожнюють усі

Як правильно варити лисички?

Як радить портал Beszamel, на 1 кілограм лисичок треба 3 літри води з 1 чайною ложкою солі. Саме завдяки солі гриби залишаться твердими.

Варимо 3 хвилин, потім зливаємо холодною водою та обсушуємо.

Як приготувати лисички у вершковому соусі

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм лисичок;
– 2 яйця;
– 1 цибуля-порей;
– 1 зубчик часнику;
– 5 гілочок петрушки;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 грамів вершків;
– 100 грамів сметани;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю-порей нарізаємо й обсмажуємо на вершковому маслі до м’якості.
  2. Додаємо подрібнені гриби разом із часником і готуємо, постійно помішуючи, доки вони не стануть готовими.
  3. Потім вводимо спеції, яйця, вершки та сметану, доводимо суміш до легкого кипіння.
  4. Перед подачею посипаємо страву свіжою зеленню.
  5. Подаємо з білим хлібом або гарніром.

Смачного!

Чим заправити салат до лисичок?

  • Домашній майонез – чудова альтернатива магазинним виробам.
  • Ви можете його зробити навіть з 1 яйця.
  • Домашній соус подарує значно глибший смаковий відтінок.