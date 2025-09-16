Домашній майонез – це не тільки новий досвід, а й зовсім інший рівень смаку і користі. Як зробити популярний соус без зайвих зусиль розповідає 24 Канал з посиланням на портал Liga.

Скільки часу можна зберігати домашній майонез?

Домашній майонез – це смачно та корисно, але і термін зберігання в нього значно коротший, аніж у магазинної продукції. Найкраще використати домашній соус одразу або на наступний день, а кінцевий термін зберігання – 7 днів, розповідає портал "На пенсії".

Як зробити домашній майонез?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 200 мілілітрів соняшникової олії;
– 1 чайна ложка яблучного оцту;
– 1 чайна ложка цукру;
– пів чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сухий часник або перець – за бажанням.

Приготування:

  1. Усі продукти мають бути однакової, кімнатної температури, включно з яйцем.
  2. У вузьку високу ємність (підійде спеціальний стакан для блендера або звичайна півлітрова банка) вбиваємо яйце. Додаємо олію, оцет, цукор, сіль, гірчицю та, за бажанням, спеції.
  3. Збивати потрібно блендером, дотримуючись важливого правила: на початку не піднімати його вгору. Блендер слід опустити до самого дна й тримати так, доки суміш не перетвориться на густу масу й не займе більше половини банки.
  4. Лише після цього можна піднімати блендер і збивати вже всю масу до однорідності.

Смачного!

Які поради стануть у пригоді?

