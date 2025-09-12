Обрати якісний сир допоможуть кілька простих, але завжди дієвих секретів. 24 Канал радить взяти до озброєння поради міжнародної сирної експертки Оксани Чернової, засновниці ProСheese Awards – фестивалю сирного мистецтва та національного конкурсу сиру та чизмонгерів, що відбудеться в Києві 27 – 28 вересня.

Читайте також Додаткова порція смаку та здоров'я: 3 супердобавки до салату від кулінарної блогерки

На що слід звертати увагу під час вибору сиру, щоб не натрапити на неякісний продукт?

За словами Оксани Чернової, чарівної пігулки тут немає, але в кожної категорії сирів є свої правила. Наприклад, якщо на етикетці вказано "сирний продукт", то це означає, що в ньому жири рослинного походження – простий метод здешевлення.

Також обирайте перевірених виробників і постачальників, які мають прозору довгострокову репутацію, які турбуються про своє імʼя. І завжди ставте запитання чизмонгеру, тобто продавцю сиру за вітриною, – радить вона.

Коли ви вже придбали сир – в легко можете перевірити його якість самостійно.

Порція насолоди / Фото Freepik



Навіть якщо неякісний сир вже потрапив до кошика, його можна перевірити самостійно.

Добрий сир не має різкого запаху аміаку – це ознака порушення умов зберігання або протермінованості. Зовнішній вигляд теж говорить багато: не повинно бути сторонньої плісняви, тріщин чи підсохлих країв. Смак — це ще один маркер: якісний сир не буде гірчити чи залишати неприємний посмак.

Які ще продукти можна легко перевірити на свіжість?