Домашний майонез – это не только новый опыт, но и совсем другой уровень вкуса и пользы. Как сделать популярный соус без лишних усилий рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Liga.

Сколько времени можно хранить домашний майонез?



Домашний майонез – это вкусно и полезно, но и срок хранения у него значительно короче, чем у магазинной продукции. Лучше всего использовать домашний соус сразу или на следующий день, а конечный срок хранения – 7 дней, рассказывает портал "На пенсии".

Как сделать домашний майонез?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 200 миллилитров подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка горчицы;

– сухой чеснок или перец – по желанию.

Приготовление:

Все продукты должны быть одинаковой, комнатной температуры, включая яйцо. В узкую высокую емкость (подойдет специальный стакан для блендера или обычная пол-литровая банка) вбиваем яйцо. Добавляем масло, уксус, сахар, соль, горчицу и, по желанию, специи. Взбивать нужно блендером, соблюдая важное правило: в начале не поднимать его вверх. Блендер следует опустить до самого дна и держать так, пока смесь не превратится в густую массу и не займет больше половины банки. Только после этого можно поднимать блендер и взбивать уже всю массу до однородности.

Приятного аппетита!

Какие советы пригодятся?