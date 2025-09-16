Домашний майонез – это не только новый опыт, но и совсем другой уровень вкуса и пользы. Как сделать популярный соус без лишних усилий рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Liga.
Сколько времени можно хранить домашний майонез?
Домашний майонез – это вкусно и полезно, но и срок хранения у него значительно короче, чем у магазинной продукции. Лучше всего использовать домашний соус сразу или на следующий день, а конечный срок хранения – 7 дней, рассказывает портал "На пенсии".
Как сделать домашний майонез?
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 200 миллилитров подсолнечного масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– пол чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка горчицы;
– сухой чеснок или перец – по желанию.
Приготовление:
- Все продукты должны быть одинаковой, комнатной температуры, включая яйцо.
- В узкую высокую емкость (подойдет специальный стакан для блендера или обычная пол-литровая банка) вбиваем яйцо. Добавляем масло, уксус, сахар, соль, горчицу и, по желанию, специи.
- Взбивать нужно блендером, соблюдая важное правило: в начале не поднимать его вверх. Блендер следует опустить до самого дна и держать так, пока смесь не превратится в густую массу и не займет больше половины банки.
- Только после этого можно поднимать блендер и взбивать уже всю массу до однородности.
Приятного аппетита!
Какие советы пригодятся?
