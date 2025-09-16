Лисички – это очень универсальные грибы, которые можно подавать с чем угодно. Макароны, картофель, клецки – они будут смаковать одинаково хорошо. 24 Канал предлагает приготовить их по рецепту портала NV.food.
Как правильно варить лисички?
Как советует портал Beszamel, на 1 килограмм лисичек надо 3 литра воды с 1 чайной ложкой соли. Именно благодаря соли грибы останутся твердыми.
Варим 3 минут, затем сливаем холодной водой и обсушиваем.
Как приготовить лисички в сливочном соусе
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм лисичек;
– 2 яйца;
– 1 лук-порей;
– 1 зубчик чеснока;
– 5 веточек петрушки;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сливок;
– 100 граммов сметаны;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук-порей нарезаем и обжариваем на сливочном масле до мягкости.
- Добавляем измельченные грибы вместе с чесноком и готовим, постоянно помешивая, пока они не станут готовыми.
- Затем вводим специи, яйца, сливки и сметану, доводим смесь до легкого кипения.
- Перед подачей посыпаем блюдо свежей зеленью.
- Подаем с белым хлебом или гарниром.
Приятного аппетита!
Чем заправить салат к лисичкам?
- Домашний майонез – отличная альтернатива магазинным изделиям.
- Вы можете его сделать даже из 1 яйца.
- Домашний соус подарит значительно более глубокий вкусовой оттенок.