Снизился ли объем рыбы в реках во время войны?

Исполняющий обязанности директора Института рыбного хозяйства Игорь Грициняк в комментарии 24 Канала рассказал, что наиболее пострадавшие от полномасштабной военной агрессии рыбохозяйственные водные объекты:

бассейн реки Северский Донец (включая Печенежское и Оскольское водохранилища),

(включая Печенежское и Оскольское водохранилища), нижняя часть реки Днепр в настоящее время находятся в зоне военных действий, что затрудняет получение оперативных данных о динамике видового состава и количественных показателей ихтиофауны.

Читайте также

Игорь Грициняк И.о. директора, доктор сельскохозяйственных наук, академик НААН Относительно реки Десна и реки Сейм, где в летний период 2024 наблюдалась массовая гибель рыбы в результате залпового поступления загрязняющих веществ с территории страны-агрессора, по состоянию на середину 2025 года наблюдается постепенное восстановление промышленной ихтиофауны, которое главным образом происходит за счет миграционных процессов с придаточной сети. Представители ихтиофауны указанных рек, состояние популяций которых может быть оценено как критическое, нами не отмечены.

Однако, как отмечает специалист, объектами мониторинга ИРГ НААН являются промышленные виды, состояние популяций редких и исчезающих видов рыб в реке Сейм и Десна остается неопределенным.

Обратите внимание! Для основных рыбохозяйственных водных объектов днепровских водохранилищ (кроме Каховского) влияние военных действий на состояние рыбных запасов имело локальный характер и не вызвало существенных негативных последствий. Показатели промыслового запаса водных биоресурсов водохранилищ Днепра в 2025 году соответствуют среднему уровню за период 2019 – 2021 годов.

Как повлияли на рыбное хозяйство подрыв Каховской ГЭС и потеря водохранилища?

По оценкам Института рыбного хозяйства НААН, общие потери рыбного хозяйства Украины в результате разрушения плотины Каховской ГЭС составляют (в пересчете на промышленное возвращение) 28 тысяч тонн рыбы-сырца, из которых:

непосредственная гибель 14%,

потери потомства самовоспроизводящихся популяций 75%,

невозможность осуществления выпасной аквакультуры 11%.

По словам Тараса Кота, одним из самых трагических событий для Черноморского региона стала масштабная экологическая катастрофа, произошедшая 6 июня 2023 года, – разрушение плотины Каховского водохранилища.

Специалист говорит, что одним из ключевых мероприятий по сохранению биоразнообразия является искусственное воспроизводство, а именно выпуск молоди ценных видов рыбы в водные объекты, направленный как на поддержку водных экосистем в целом и формирование промышленных запасов, так и на проведение важных рыбоводно-мелиоративных мероприятий и искусственного формирования ихтиофауны.

Однако сейчас потеряно два государственных рыбоводных завода, расположенных в Херсонской области, которые играли важную роль в реализации государственной политики по охране и воспроизводству водных биоресурсов. Среди них – единственный в Украине государственный осетровый завод, основной задачей которого было восстановление численности осетровых видов рыб, находящихся на грани исчезновения,

– говорит председатель Госрыбагентства.

Какие виды в наибольшей опасности?

Игорь Грициняк отмечает, что по данным учетных ихтиологических съемок среди редких и исчезающих представителей пресноводной ихтиофауны наиболее угрожающая ситуация на сегодня отмечена для стерляди, берша и налима.

Также, по словам Тараса Кота, в настоящее время единой оценки потерь рыбных запасов нет, поскольку ученые и другие заинтересованные органы физически не имеют доступа ко многим водоемам, потому что часть из них расположена в зоне боевых действий или временно оккупирована.

Из-за постоянной угрозы обстрелов, минной опасности и разрушенной инфраструктуры невозможно безопасно провести исследования или комплексную оценку состояния водоемов. К тому же, не хватает ресурсов: оборудование повреждено или уничтожено, многие специалисты выехали, а государство вынуждено переориентировать финансирование на первоочередные гуманитарные нужды. Все это вместе фактически блокирует проведение полноценных исследований, – говорит специалист.

Несмотря на сложную ситуацию, по словам Тараса Кота, научное сообщество в мире продолжает пристально следить за экологическими последствиями российско-украинской войны. Уже появились аналитические исследования, которые подтверждают серьезное негативное влияние боевых действий на биоразнообразие, природные ресурсы и деятельность в сфере охраны окружающей среды. Такие выводы позволяют поднимать вопрос экоцида на международном уровне.

Обратите внимание! По словам Тараса Кота, государство частично компенсирует расходы на приобретение или производство рыбопосадочного материала и привлечение грантовой помощи (в частности ФАО). Наряду с этим осуществляются меры по замене импортной рыбы продукцией из пресноводных видов национального производства, привлечению инвестиций в развитие индустриальной аквакультуры с меньшим воздействием на окружающую среду и стимулированию переработки рыбной продукции.

Какую рыбу в Украине ловят промышленно?

Согласно информации Института рыбного хозяйства, основу промышленных уловов (без учета аквакультуры и выпасного выращивания) в пресноводных рыбохозяйственных водных объектах в последние годы составляют:

серебристый карась (32% общего вылова),

(32% общего вылова), лещ (19%),

(19%), плотва (тарань) (18%),

(тарань) (18%), густера (9%),

(9%), толстолобики (5%),

(5%), судак (4%).

Интересно! Всего промышленной статистикой фиксируется около 20 видов рыб. По ее данным, по состоянию на июль 2025 года из пресноводных объектов Украины (без учета аквакультуры и выпасного выращивания) выловили 530 тонн водных биоресурсов.

Какие современные технологии используются в сфере мелиорации и рыборазведения?

Тарас Кот отмечает, что современные технологии рыборазведения сочетают контроль среды, системы аэрации, энергосберегающие решения и цифровой мониторинг параметров воды, что позволяет повышать эффективность производства, экономить ресурсы и получать продукцию высокого качества.

В частности, по его словам, клариевый сом выращивается в современных установках замкнутого водоснабжения (RAS), что обеспечивает контролируемые условия, стабильное качество продукции и возможность производства в течение всего года.

Обратите внимание! Использование таких технологий способствует развитию индустриальной аквакультуры и внедрению водосберегающих подходов, что особенно актуально в условиях климатических изменений и дефицита водных ресурсов.

В 2024 году Госрыбагентство получило в качестве международной технической помощи от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) универсальный земснаряд-амфибию Watermaster СІаѕѕіс V. На сегодня эта модель является одной из лучших в мире по своему направлению работы.

Земснаряд-амфибия предназначен для выполнения большого спектра работ на водных объектах и болотистой местности, в частности, чрезвычайно эффективен для очистки от ила и растительности, дноуглубления мелиоративных каналов и рек. В 2024 – 2025 годах эта техника эффективно используется водохозяйственными организациями Госрыбагентства, – говорит и.о. председателя Госрыбагентства.

Важно! Также в апреле 2025 года в Одесской области в рамках энергосервисного договора введена в эксплуатацию солнечная электростанция установленной мощностью 2 мегаватта. Эта электростанция используется для питания мощной государственной насосной станции "Широкая Балка" Днестровского межрайонного управления водного хозяйства Госрыбагентства.

Аграриями, которые используют орошаемые земли в сфере деятельности Госрыбагентства, внедряются такие современные японские технологии как "нанопузырьки", которые позволяют обогащать воду кислородом. Технология работает путем создания ультрамелких пузырьков кислорода, которые глубоко проникают через воду в почву и долго сохраняют свои свойства, – рассказывает Тарас Кот.

Это обеспечивает корневую систему растений кислородом, повышая ее активность, ускоряя рост и укрепляя иммунитет культур. Такой метод не только оптимизирует потребление воды и удобрений, но и способствует восстановлению деградированных земель.

Обратите внимание! К сожалению, по словам специалиста, эти меры не носят масштабного характера из-за дефицита средств на их внедрение.

Основные проблемы рыбного хозяйства в Украине

Временно исполняющий обязанности Госрыбагентства Украины Тарас Кот в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал, что приоритетным направлением реформирования рыбного хозяйства является гармонизация законодательства Украины с правом ЕС в этой сфере в частности.

Также, по его словам, агентство работает над имплементацией законодательства ЕС в области рыбного хозяйства, обеспечением рационального использования водных объектов и охраны окружающей природной среды, разработкой эффективного механизма по пресечению нарушений требований законодательства в области рыбного хозяйства и устранением их негативных последствий.

Обратите внимание! Одним из важных направлений является создание благоприятных условий для развития национальной аквакультуры, внедрение электронной системы прослеживаемости водных биоресурсов и/или продукции, произведенной из водных биоресурсов, которые находятся в обращении на территории Украины, ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины или вывозятся (пересылаются) из нее.

Тарас Кот и.о. председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Основным вызовом для рыбного хозяйства безусловно является влияние военной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Это значительные имущественные убытки из-за повреждения прудов, гидротехнических сооружений, зданий, производственного оборудования, лодок, другого имущества, а также гибели рыбы.

Также, по словам специалиста, важной проблемой остается нестабильное энергообеспечение: перебои с поставками электроэнергии затрудняют работу систем аэрации и поддержания необходимых условий для выращивания рыбы.

Логистические трудности также существенно влияют на отрасль – возникают проблемы с поставками кормов, малька и транспортировкой готовой продукции,

– отмечает Тарас Кот.

Важно! Тарас Кот отметил, что дополнительным вызовом является сокращение внутреннего спроса на рыбную продукцию в отдельных регионах и уменьшение возможностей для экспорта.

Как изменилась ситуация в отрасли за последние годы с учетом военного положения?

По словам Тараса Кота, за последние 2 – 3 года в условиях военного положения значительно снизились объемы промышленного вылова водных биоресурсов и производства рыбной продукции предприятиями аквакультуры.

В связи с военной агрессией России против Украины и введением военного положения, с целью обеспечения безопасности судоходства, минимизации рисков диверсионных и террористических угроз с моря и недопущения гибели или травмирования рыбаков и гражданского населения, промышленное рыболовство в Черном море было заблокировано. Промышленное рыболовство в Азовском море невозможно в связи с оккупацией,

– отмечает специалист.

Так, по его данным, объемы промышленного вылова водных биоресурсов в 2024 году по сравнению с 2021 годом снизились на 61 %.

Объемы производства в аквакультуре в 2022 году значительно сократились из-за активных боевых действий, потери части производственных мощностей и сложной экономической ситуации.

из-за активных боевых действий, потери части производственных мощностей и сложной экономической ситуации. Однако, начиная с 2023 года, произошло постепенное восстановление производства .

. В 2024 году эта тенденция сохраняется: предприятия наращивают объемы, находят новые рынки сбыта и приспосабливаются к работе в условиях военного положения.

Интересно! Это, по мнению и.о. председателя Госрыбагентства, свидетельствует об устойчивости отрасли, ее способности к восстановлению и важной роли в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Как изменение климата влияет на рыбные ресурсы украинских водоемов?

По состоянию на 2025 год, по данным Института рыбного хозяйства, непосредственное влияние климатических изменений на пресноводную ихтиофауну прослеживается преимущественно в виде выяснения фенологических фаз, в частности периодов нереста.

В то же время значительно усилилась проблема маловодных лет, что для отдельных водохранилищ является критическим фактором естественного воспроизводства ихтиофауны,

– отмечает Игорь Грициняк.

Важно! В частности, по его словам, в весенний период 2025 года приемлемое заполнение нерестилищ Кременчугского водохранилища состоялось только во второй декаде мая, то есть условия естественного воспроизводства ранне- и среднерестующих видов, которые составляют основу (до 75%) промышленного запаса водохранилища, в текущем году могут быть оценены как неудовлетворительные.