Как собрать много белых грибов?
Белые грибы можно найти в разных регионах Украины рассказал 24 Каналу миколог Остап Богославец.
Регионы, где довольно много белых грибов – это, в первую очередь, Карпаты, а потом идет Полесье.
Остап отмечает, что очень важно понимать, чем на самом деле являются белые грибы. Ведь это не один вид.
На самом деле то что называют белыми грибами – комплекс из четырех различных видов,
– говорит миколог.
Одним из, так называемых белых грибов, является боровик бронзовый. Однако его собирать нельзя. Дело в том, что этот гриб занесен в Красную книгу Украины.
Что еще важно знать прежде чем идти на грибы?
В Украине достаточно много грибов, занесены в Красную книгу. За сбор таких экземпляров предусмотрен штраф – от 425 до 5 100 гривен. Конечная сумма зависит от вида гриба.
На украинской территории можно найти самые дорогие грибы в мире. Речь идет именно о трюфелях. В Украине было идентифицировано зимний и летний виды этих грибов.