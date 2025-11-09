Як зібрати багато білих грибів?
Білі гриби можна знайти в різних регіонах України розповів 24 Каналу міколог Остап Богославець.
Регіони, де доволі багато білих грибів – це, в першу чергу, Карпати, а потім йде Полісся.
Остап зауважує, що дуже важливо розуміти, чим насправді є білі гриби. Адже це не один вид.
Насправді те що називають білими грибами – комплекс із чотирьох різних видів,
– каже міколог.
Одним з, так званих білих грибів, є боровик бронзовий. Однак його збирати не можна. Річ у тім, що цей гриб занесений до Червоної книги України.
Що ще важливо знати перш ніж йти на гриби?
В Україні достатньо багато грибів, занесені до Червоної книги. За збір таких екземплярів передбачено штраф – від 425 до 5 100 гривень. Кінцева сума залежить від виду гриба.
На українській території можна знайти найдорожчі гриби у світі. Йдеться саме про трюфелі. В Україні було ідентифіковано зимовий та літній види цих грибів.