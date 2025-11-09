Де ростуть найдорожчі гриби у світі в Україні?
Найбільш поширеними в Україні є трюфель літній (або їстівний) та трюфель зимовий, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю "Главком" з науковою співробітницею відділу мікології Інституту ботаніки НАН України Марією Шевченко,
Читайте також Саме в цей період росте найбільше грибів: не пропустіть момент
- Літній трюфель
Він трапляється переважно в дубових та букових лісах на заході. Втім знайти його також можна в лісостепу, а ще він був зареєстрований у Криму.
Унаслідок активного збору цей вид був практично знищений ще на початку XX століття. Постановою від 2021 року його внесено до Червоної книги України,
– наголосила мікологиня Марія Шевченко.
- Трюфель зимовий
Це вид трапляється в західних регіонах країни. Втім до Червоної книги такий трюфель ще не внесений, хоча також є вкрай рідкісним.
Загалом трюфелі переважно ростуть під землею – десь на глибині до 30 сантиметрів. А серед головних мисливців для пошуку таких грибів є свині або собаки.
Зверніть увагу! Найдорожчим у світі є білий трюфель, йдеться в опублікованому дослідженні PubMed Central. Цікаво, що культивування цей вид трюфеля лише нещодавно вдалося на деяких плантаціях у Франції. А під час одного із аукціонів найвищої ціни, якої досягав цей гриб, – понад 300 тисяч доларів.
Коли збирати маслюки?
Ростуть маслюки у хвойних та змішаних лісах, а саме біля сосен, ялин та модрин. А найкраще збирати їх – одразу після дощу, з літа до осені. Найкращий час для збору – на другий день після дощу, а триває сезон з липня по листопад.
Варто додати, що в середині літа маслюки можуть бути доволі червивими, тобто пошкодженими комахами-шкідниками. Натомість восени активність комах знижується через зниження температури, а тому в цей період знайти чистих маслюків можна більше.