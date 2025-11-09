Где растут самые дорогие грибы в мире в Украине?
Наиболее распространенными в Украине являются трюфель летний (или съедобный) и трюфель зимний, передает 24 Канал со ссылкой на интервью "Главком" с научной сотрудницей отдела микологии Института ботаники НАН Украины Марией Шевченко,
- Летний трюфель
Он встречается преимущественно в дубовых и буковых лесах на западе. Впрочем найти его можно в лесостепи, а еще он был зарегистрирован в Крыму.
Вследствие активного сбора этот вид был практически уничтожен еще в начале XX века. Постановлением от 2021 года он внесен в Красную книгу Украины,
– отметила миколог Мария Шевченко.
- Трюфель зимний
Это вид встречается в западных регионах страны. Впрочем в Красную книгу такой трюфель еще не внесен, хотя также является крайне редким.
В общем трюфели преимущественно растут под землей – где-то на глубине до 30 сантиметров. А среди главных охотников для поиска таких грибов есть свиньи или собаки.
Обратите внимание! Самым дорогим в мире является белый трюфель, говорится в опубликованном исследовании PubMed Central. Интересно, что культивирование этот вид трюфеля лишь недавно удалось на некоторых плантациях во Франции. А во время одного из аукционов самой высокой цены, которой достигал этот гриб, – более 300 тысяч долларов.
Когда собирать маслята?
Растут маслята в хвойных и смешанных лесах, а именно возле сосен, елей и лиственниц. А лучше всего собирать их – сразу после дождя, с лета до осени. Лучшее время для сбора – на второй день после дождя, а длится сезон с июля по ноябрь.
Стоит добавить, что в середине лета маслята могут быть довольно червивыми, то есть поврежденными насекомыми-вредителями. Зато осенью активность насекомых снижается из-за снижения температуры, а потому в этот период найти чистых маслят можно больше.