Когда растет больше всего грибов?

Считается, что грибы лучше всего растут после дождя. В разговоре с 24 Каналом миколог Остап Богославец уточнил, что это не совсем так.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Вероятно, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого.

Остап также отметил, что не после каждого дождя появляется много грибов. Ведь на эту ситуацию, в частности, влияет температура. Поэтому летом грибов также достаточно.

Грибов летом может быть не меньше, чем осенью,

– говорит миколог.

Что еще важно знать при сборе грибов сейчас?