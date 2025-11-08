Когда растет больше всего грибов?
Считается, что грибы лучше всего растут после дождя. В разговоре с 24 Каналом миколог Остап Богославец уточнил, что это не совсем так.
Вероятно, что после дождя в лесу таки появятся грибы, но бывает так, что наоборот для грибов бывает слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло. Поэтому осень довольно хорошая пора для этого.
Остап также отметил, что не после каждого дождя появляется много грибов. Ведь на эту ситуацию, в частности, влияет температура. Поэтому летом грибов также достаточно.
Грибов летом может быть не меньше, чем осенью,
– говорит миколог.
Что еще важно знать при сборе грибов сейчас?
В ноябре можно собирать абсолютно разные грибы. Например, в лесу можно найти опята, зеленушки и другие.
В Украине запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу. Если вами будет совершено такое нарушение, придется оплатить штраф. Сейчас он варьируется в пределах от 425 до 5 100 гривен.