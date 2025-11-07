Какие грибы можно сейчас найти в лесу?

Ноябрь – не самый популярный месяц для "тихой охоты", но опытные грибники знают: даже после первых заморозков в лесах Украины все еще можно найти немало интересных и вкусных грибов, сообщает 24 Канал. Осень завершается, однако грибной сезон продолжается, хотя и переходит в фазу, когда можно найти только холодостойкие грибы.

До середины ноября в лесах можно встретить поздние опята на поваленных деревьях, пнях и сухостойных стволах. Шансы их найти будут довольно неплохие, ведь в холодный период осени желающих целый день ходить по лесу значительно меньше. Опята выдерживают температуру до +3 градусов Цельсия и быстро восстанавливаются после легких заморозков. Формируют большие кластеры, поэтому часто одна находка - это целая корзина.

В ноябре еще попадаются шерстинки и различные виды рядовок:

Рядовка фиолетовая – ее легко узнать по фиолетовому оттенку шапки и ножки. Растет даже под тонким слоем снега.

Рядовка серая популярна среди грибников, растет в сосновых лесах группами или рядами.

Волжанка розовая более редкая, но также иногда встречается до середины ноября.

Эти грибы хорошо переносят прохладу и активно растут после дождей.

Зеленушка – один из самых поздних грибов сезона. Встречается в песчаных сосновых лесах, часто практически спрятана в опавшей хвое. Имеет ярко-зеленый или желто-зеленый цвет. Съедобна, но нуждается в тщательной термической обработке.

Обратите внимание! Сыроежки и маслята в это время года единичные, но возможны. А вот вешенки – это одни из самых устойчивых к холоду грибов. Вешенка обыкновенная может расти практически всю зиму, если нет сильного мороза. Встречается на стволах березы, тополя, осины, ивы. Часто именно в ноябре она дает первую “волну”.

Зимний опёнок действительно зимний. Он выдерживает заморозки и продолжает расти с ноября до марта. Имеет ярко-желтую или оранжевую шапку и темную, почти бархатную ножку. Растет на мертвой древесине лиственных пород.

Помните! Если накануне был мороз или снег, то выбирайте дни после оттепели – тогда грибы оттаивают и становятся видимыми. Обращайте внимание на поваленные деревья, пни и затененные участки. При первых сильных морозах большинство грибов исчезает, но вешенки и зимние опята остаются доступными, а "конкуренция" среди грибников уже гораздо меньше.

