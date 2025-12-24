У Чорнобилі ростуть гриби, що очищують його ліс

У Чорнобильських лісах грибний сезон уже давно завершився, однак деякі види грибів залишаються помітними навіть узимку, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник. Мова йде про трутовики – багаторічні гриби, які не зникають після перших морозів і продовжують рости на стовбурах дерев у холодну пору року.

Фото трутовиків виклали дослідники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Трутовики у лісі / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Фахівці зазначають, що трутовики відіграють важливу роль у лісових екосистемах. Вони розкладають мертву деревину, сприяють поверненню поживних речовин у ґрунт і підтримують природний колообіг речовин у лісі.

Саме завдяки таким грибам відбувається очищення лісу від відмерлих дерев і формування умов для росту нових рослин.

Гриби-трутовики / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

