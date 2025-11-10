Что важно знать о сморчках?

Сморчки считаются весенними грибами, ведь в это время их растет больше всего, сообщает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал "Характерник".

Обратите внимание! Сморчки считаются условно съедобными. То есть, прежде чем есть, их нужно хорошо обработать.

Стоимость таких грибов достигает 200 евро за килограмм на европейских рынках. А если они засушены, то получится еще больше.

Характерные признаки сморчков:

полая ножка;

шляпка с "окошками".

Обычно сезон сморчков длится с середины апреля и до конца мая. Больше всего этих грибов можно найти:

во влажных зонах, например, в низинах;

в лиственных лесах.

Интересно! Особенно много этих грибов можно найти после дождя или на пепелищах.

Что важно знать о грибах сейчас?