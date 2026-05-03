Какие грибы можно найти в мае?
После довольно скромного выбора в апреле, в мае ассортимент заметно расширяется. Грибники могут найти сморчки, строчки, дубовики, сыроежки, дождевики, пишет издание "В лесу".
В это время в лесах появляются как преимущественно весенние виды, так и первые летние грибы.
- Сморчки
Они появляются еще в апреле, но активно растут и в мае. Чаще всего сморчки можно найти в широколиственных и смешанных лесах.
Эти грибы любят светлые участки: поляны, опушки, открытые места возле деревьев и кустов. Обычно растут группами, а не поодиночке, что значительно облегчает их поиски.
Сморчки ценят за нежный аромат и деликатный вкус.
- Строчки
Еще один весенний гриб, который можно встретить в мае. Его легко узнать по характерной морщинистой шляпке бурого или светло-коричневого цвета. Растет преимущественно в сосновых лесах, на песчаных почвах, вырубках и прогретых солнцем местах.
В то же время строчки относятся к условно съедобным грибам, ведь они содержат токсичные вещества. Перед приготовлением их необходимо тщательно обработать. Иначе строчки употреблять опасно.
- Трутовик серно-желтый
Трутовик серно-желтый – очень заметный гриб с насыщенной желто-оранжевой окраской. Он растет на стволах лиственных деревьев и обычно располагается невысоко над землей.
Для потребления пригодны только молодые грибы. Если трутовик растет на хвойных деревьях, его лучше не брать, ведь это может вызвать отравление.
- Дождевики
Дождевики съедобны только тогда, когда мякоть внутри остается плотной и белой. Если гриб потемнел внутри, брать его не стоит.
Дождевики быстро портятся, поэтому готовить их желательно сразу после сбора. Они хорошо сочетаются в жареном виде, супах и овощных блюдах.
- Майский гриб
Майский гриб массово появляется именно в мае. Его сезон короткий – от начала мая до первых дней июня, поэтому грибники стараются не упустить момент.
Шляпка у этого гриба светлая, с желтоватым оттенком ближе к центру, а ножка короткая и плотная. Растет майский гриб группами.
Подберезовики
В конце мая в лесах могут появляться первые подберезовики. Это один из самых известных грибов среди украинцев, который легко узнать по светлой ножке с темными крапинками и коричневой шляпкой. Искать его стоит возле берез, на опушках и в молодых лесах.
Подберезовики универсальны в приготовлении: их можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.
Фото: Календарь грибника на 2026 год / В лесу
Заметьте! Существует мнение, что грибы особенно хорошо растут после дождя. Однако миколог Остап Богославец в комментарии 24 Канала рассказал, что не после каждого дождя идет волна грибов. Бывает так, что наоборот слишком мокро после дождей. В общем, для того, чтобы грибы росли, нужна умеренная влага и умеренное тепло.
О чем стоит помнить грибникам?
Чтобы "тихая охота" принесла только удовольствие, важно соблюдать простые правила безопасности.
Никогда не следует собирать грибы, в которых не уверены. Даже минимальное сомнение – достаточная причина оставить гриб в лесу.
Не стоит брать старые, поврежденные или червивые грибы. Также опасно собирать грибы возле трасс, промышленных зон, в городских парках или вблизи предприятий, ведь они активно накапливают токсины.
Опытные грибники советуют отправляться в лес рано утром. В это время грибы лучше видно, а прохладная погода делает прогулку более комфортной.
Для похода лучше выбирать закрытую одежду, удобную обувь и головной убор. Даже в теплую погоду это поможет защититься от клещей, царапин и насекомых.
Заметьте! В мае в Карпатах можно найти очень красивый гриб Флокуллярия Рикена – это редкий съедобный гриб из семейства шампиньоновых, отмечают Грибы Украины. Однако он занесен в Красную книгу
Что еще надо знать о грибах в Украине?
В Украине запрещено собирать грибы, которые занесены в Красную книгу, чтобы не нанести вред редким видам.
Для обычных украинцев штраф за сбор грибов в неположенном месте составляет от 17 до 51 гривны; для чиновников – от 51 гривны до 119 гривен.
Самые дорогие грибы на свете можно найти в Украине. Лучшие условия для них сейчас на Закарпатье. Такие грибы любят смешанные леса и умеренную влажность.