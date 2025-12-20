Які гриби здатні очищувати ліс?
Гриби, які називають трутовиками, і які зазвичай ростуть на стовбурах дерев, мають особливість, а саме очищувати ліс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
Фахівці заповідника пояснюють, що в лісових екосистемах ці гриби виконують одну із ключових ролей: переробляють мертву деревину. Крім того, вони допомагають збагачувати ґрунт поживними речовинами та забезпечують природний колообіг елементів у лісі.
Трутовик росте на стовбурі дерева / Фото Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника
У результаті цього ліс очищується від відмерлих дерев. Річ у тім, що гриби створюють мікросередовище, що служать поживним та житловим ресурсом для інших організмів – комах, мікроорганізмів та навіть росли.
Це підтримує екологічну стабільність та відновлення після природних порушень, зокрема формування нових трофічних зв'язків у ґрунті.
Цікаво! Під час розкладання деревини завдяки трутовикам можуть утворитися природні дупла, простори та нерівності, які пізніше використовують птахи, кажани, дрібні ссавці та інші тварини.
Які ще гриби очищують природу?
У Чорнобилі також виявили рідкісний гриб, який пропри те, що виживає в умовах радіації, а ще й використовує її для власного росту, повідомляє Interesting Engineering.
- Відомо, що вони темно-чорні й виглядають як цвіль. Вони подібні до меланіну в шкірі людини й поглинають шкідливе випромінювання.
- Ростуть колонії цих грибів на руїнах атомної станції, де рівень випромінювання є смертельним для живих організмів.
- Така цвіль має потенціал щодо застосування, зокрема в біоремедіації радіоактивних зон та захисті астронавтів від космічного випромінювання.
Наприклад гриби процвітали навіть під інтенсивним космічним випромінюванням, ростучи на 21% швидше, ніж контрольні зразки на Землі. Крім того, колонії продемонстрували здатність частково екранувати радіацію, створюючи своєрідний захисний бар'єр.
Які гриби збирати не можна?
У багатьох українських лісах трапляються дуже рідкісні види грибів, які не варто збирати, бо вони перебувають під загрозою зникнення та внесені до Червоної книги України. Саме такі гриби, як королівський боровик або трутовик зонтичний, стають все рідшими через вирубку старовинних лісів і надмірний збір людьми.
До списку вразливих грибів, збирання яких заборонено, входять види, що ростуть поблизу основи старих дубів і буків, як-от грифула листувата та катателазма царська. Через втрату природних місць існування ці гриби зустрічаються дедалі рідше, і їхнє видалення з лісу може призвести до подальшого скорочення популяцій.
Окрім зовсім рідкісних видів, до Червоної книги занесено також окремі їстівні гриби, наприклад боровик бронзовий і маховик паразитний, збір яких законодавчо заборонений. За незаконне зривання таких грибів передбачено штрафи, оскільки їхня чисельність зменшується під впливом людини та змін лісових екосистем.