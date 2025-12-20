Які гриби здатні очищувати ліс?

Гриби, які називають трутовиками, і які зазвичай ростуть на стовбурах дерев, мають особливість, а саме очищувати ліс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Фахівці заповідника пояснюють, що в лісових екосистемах ці гриби виконують одну із ключових ролей: переробляють мертву деревину. Крім того, вони допомагають збагачувати ґрунт поживними речовинами та забезпечують природний колообіг елементів у лісі.



Трутовик росте на стовбурі дерева / Фото Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

У результаті цього ліс очищується від відмерлих дерев. Річ у тім, що гриби створюють мікросередовище, що служать поживним та житловим ресурсом для інших організмів – комах, мікроорганізмів та навіть росли.

Це підтримує екологічну стабільність та відновлення після природних порушень, зокрема формування нових трофічних зв'язків у ґрунті.

Цікаво! Під час розкладання деревини завдяки трутовикам можуть утворитися природні дупла, простори та нерівності, які пізніше використовують птахи, кажани, дрібні ссавці та інші тварини.

Які ще гриби очищують природу?

У Чорнобилі також виявили рідкісний гриб, який пропри те, що виживає в умовах радіації, а ще й використовує її для власного росту, повідомляє Interesting Engineering.

Відомо, що вони темно-чорні й виглядають як цвіль. Вони подібні до меланіну в шкірі людини й поглинають шкідливе випромінювання.

Ростуть колонії цих грибів на руїнах атомної станції, де рівень випромінювання є смертельним для живих організмів.

Така цвіль має потенціал щодо застосування, зокрема в біоремедіації радіоактивних зон та захисті астронавтів від космічного випромінювання.

Наприклад гриби процвітали навіть під інтенсивним космічним випромінюванням, ростучи на 21% швидше, ніж контрольні зразки на Землі. Крім того, колонії продемонстрували здатність частково екранувати радіацію, створюючи своєрідний захисний бар'єр.

Які гриби збирати не можна?