Какие грибы можно найти в апреле?

Одними из самых первых съедобных грибов года считаются сморчки и морщинистые шляпки. Они растут там, где еще не успела подняться густая трава, пишет Конкурент.

Смотрите также Под тысячелетними деревьями в Чили нашли сотни ранее не известных видов грибов

Эти грибы не найдешь осенью, а только в весенний сезон. К тому же апрельские морщины преимущественно растут прямо на почве, в отличие от их более ранних "родственников".

Стоит различать два вида съедобных морщин в апреле:

Морщинистая шляпка (Verpa bohemica)

Это один из самых первых грибов, которые можно найти уже в начале апреля. Он имеет длинную, тонкую ножку и характерную морщинистую шапку, которая будто "свисает" вниз.

Морщинистая шапочка довольно хрупкая, поэтому ее легко повредить во время сбора. Внутри ножка часто полая. Гриб имеет слабый приятный запах и мягкий вкус, если его правильно приготовить.

Морщины (Morchella)

Этот гриб имеет две разновидности: сморчок обыкновенный (Morchella esculenta) и сморчок конический (Morchella conica)

Их легко узнать по характерной шапке с ячеистой структурой, которая напоминает пчелиные соты. Цвет гриб имеет от светло-желтого до темно-коричневого. Внутри он полностью полый (и шапка, и ножка).

Морщины имеют насыщенный грибной аромат. Однако заметьте, что их обязательно нужно термически обрабатывать перед употреблением.

Важно!!! Морщины имеют ядовитого "двойника" – строчок (Gyromitra). Этот гриб часто путают со сморчками. Он волнистую, хаотично сморщенную шапку, напоминающую мозг. Строчок содержит токсин гиромитрин, который может вызвать серьезное отравление.

Где искать морщины в апреле?

Морщины любят влажные, особенно участки с прошлогодней листвой, где почва хорошо прогревается солнцем. Чаще всего их можно найти:

в осиновых лесах

в низинах без густой травы

на участках, покрытых прошлогодними листьями

на опушках лесов и полянах

иногда на местах после лесных пожаров или вырубок

Эти грибы редко растут поодиночке. Обычно они появляются группами, поэтому стоит внимательно осмотреть место, где уже нашли один гриб.

И еще несколько интересных фактов о морщинистости:

По данным European Wild Mushroom Guide, сморчки считаются деликатесом в европейской кухне, особенно во Франции.

В США существует даже сезонная традиция "охоты на сморчки", а сами грибы продаются по высокой цене.

А исследования показывают, что морщины могут активно появляться на участках после лесных пожаров из-за изменения химического состава почвы.

Заметьте! Появляются эти грибы в апреле и растут недолго, иногда всего несколько недель, после чего исчезают до следующей весны.

Где растут самые дорогие грибы мира?