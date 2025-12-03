Як зробити, щоб жива ялинка стояла довше?

Для тих, кому вкрай важливо, щоб ялинка стояла подовше існують штучні ялинки, однак вони зазвичай не дають тієї атмосфери різдвяного домашнього затишку, яку дає справжнє живе дерево, повідомляє 24 Канал із посиланням на Ideal Home. Однак в такому разі варто знати елементарні правила, які допоможуть зберегти красивий зовнішній вигляд ялинки подовше.

При правильному догляді справжня ялинка може радувати око протягом усіх свят. Здорові зрізані дерева зазвичай зберігаються у гарному стані близько чотирьох тижнів. Однак тривалість життя дерев може відрізнятися залежно від породи та умов у вас вдома.

Експерти стверджують, що найкращим вибором для тривалого святкування є ялиця Нордмана, оскільки вона при правильному догляді може простояти навіть трохи більше ніж шість тижнів.

Тривалість життя вашого дерева залежатиме від того, наскільки добре ви за ним доглядаєте, тому переконайтеся, що не забуваєте поливати його.

Зверніть увагу! Також намагайтеся тримати свою ялинку подалі від батарей та інших гарячих місць. Однією з найбільших небезпек для дерева є спека, яка може призвести до висихання ялинки вже за кілька тижнів.

