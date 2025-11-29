Які гриби можуть зашкодити здоров'ю?

Серед безлічі лісових видів існують такі гриби, які становлять серйозну загрозу для людини, зокрема мухомор, гіркий боровик чи гриб Сатани, передає 24 Канал з посиланням на Яворівський національний природний парк.

Мухомори

Цей гриб є найнебезпечнішим серед інших, а його малий шматок може одразу призвести до незворотної шкоди здоров'ю людини. Вражає отрута гриба нирки та печінку.

Відрізняє цей небезпечний гриб від багатьох подібних – "яйце" біля основної ніжки, де мухомор звичайний починає рости.

Гриб Сатани

Він має високу токсичність, а тому навіть один грам викликає сильне отруєння. Сам гриб досягає великих розмірів наприкінці літа: його подушкоподібний капелюшок виростає до 30 сантиметрів, а масивна ніжка може бути 15 сантиметрів у висоту та 10 сантиметрів завширшки.

Гіркий боровик

Він неїстівний, але його часто можна сплутати з березовим підберезником. Існує різновид цього гриба – жовтий гіркий боровик, який росте на лісових галявинах, має світлішу шапку та майже гладку ніжку.

Коричневий рулонний обід

Такий гриб не є смертельно небезпечний, але доволі шкідливий. Насамперед гриб впливає на нирки, а симптоми від поїдання проявляються дуже пізно.

Зверніть увагу! Напротивагу небезпечним грибам в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, що збирати можна такі види: маслюки (липень – жовтень), лисички (середина червня – листопад), білі гриби (з липня по жовтень), підберезники (серпень – листопад), підосичники (з червня до листопада).

Які гриби можуть зникнути?