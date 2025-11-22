Які гриби ростуть в листопаді?
Зараз вдасться знайти лише холодостійкі гриби, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "В лісі".
Разом з цим, поки в листопаді тепло, можна знайти опеньки. Ці гриби витримують температуру до +3 градусів. До того ж, навіть, якщо відбудуться легкі заморозки, переживати не варто. Адже ці гриби добре відновлюються.
Також у листопаді можна знайти:
- рядовку фіолетову – вона може рости навіть під снігом;
- рядовку сіру;
- вовнянку рожеву;
- зеленушку;
- гливи.
Цікаво! Не дивлячись на те, що в листопаді доволі холодно, у цей період можна зібрати сироїжки та маслюки
Як зібрати багато грибів у листопаді?
Потрібно пам'ятати, що багато грибів у лісі через декілька днів після дощу. Особливо, коли в цей час стабільна температура повітря.
Якщо ж відбулися заморозки, переживати не варто. Потрібно дочекатися, коли настане відлига, тобто, сніг розтає та гриби стануть видиміші. Зверніть увагу на затемнені місця, а також повалені дерева. Саме на цих ділянках можна гарантовано зустріти багато грибів.
Нагадаємо! В Україні заборонено збирати гриби, занесені до Червоної книги.
Що важливо знати про гриби зараз?
В Україні є особливо небезпечні зони для збору грибів. Йдеться про північні та північно-західні райони Київщини та Житомирщини. Річ у тім, що саме ці ділянки найбільше постраждали від аварії на ЧАЕС.
Зараз на українській території можна знайти найдорожчі гриби – трюфелі. Більше за все їх у західній частині країни. Було ідентифіковано зимовий та літній види цих грибів.