Які гриби ростуть в листопаді?

Зараз вдасться знайти лише холодостійкі гриби, повідомляє 24 Канал з посиланням на портал "В лісі".

Разом з цим, поки в листопаді тепло, можна знайти опеньки. Ці гриби витримують температуру до +3 градусів. До того ж, навіть, якщо відбудуться легкі заморозки, переживати не варто. Адже ці гриби добре відновлюються.

Також у листопаді можна знайти:

рядовку фіолетову – вона може рости навіть під снігом;

рядовку сіру;

вовнянку рожеву;

зеленушку;

гливи.

Цікаво! Не дивлячись на те, що в листопаді доволі холодно, у цей період можна зібрати сироїжки та маслюки

Як зібрати багато грибів у листопаді?

Потрібно пам'ятати, що багато грибів у лісі через декілька днів після дощу. Особливо, коли в цей час стабільна температура повітря.

Якщо ж відбулися заморозки, переживати не варто. Потрібно дочекатися, коли настане відлига, тобто, сніг розтає та гриби стануть видиміші. Зверніть увагу на затемнені місця, а також повалені дерева. Саме на цих ділянках можна гарантовано зустріти багато грибів.

Нагадаємо! В Україні заборонено збирати гриби, занесені до Червоної книги.

Що важливо знати про гриби зараз?