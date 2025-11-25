Чому боровик бронзовий не можна збирати?
У звіті Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) вчені зазначають, що кількість видів грибів у Червоній книзі, які перебувають під загрозою зникнення, перевищила 1 000, повідомляє 24 Канал. Серед видів, що зникають опинився і боровик бронзовий, який росте в Українських лісах.
Боровик бронзовий (Boletus aereus) також занесений до Червоної книги України і має, статус "вразливий".
Боровик бронзовий – це один із видів білого гриба. Хоч гриб є їстівним, однак його не можна збирати. Він став вразливим через збір людьми, вирубування дубових лісів та природну рідкісність, розповідають в організації "Карпатсько-Дунайська програма".
Як відрізнити боровик бронзовий у лісі
Уразливий теплолюбний вид. Зникає через природну рідкісність, збирання населенням (його плутають із боровиком звичайним) та в результаті вирубування дубових лісів. Відрізняється від боровика звичайного майже чорним забарвленням шапинки в молодих плодових тіл. З віком шапинка світлішає і місцями набуває зеленуватого відтінку старої бронзи. Ніжка забарвлена, має сіточку лише у верхній половині.
В Україні на межі зникнення опинилися їстівні гриби, такі як лев'яча грива, боровик бронзовий та маховик паразитний, які внесені до Червоної книги.
До скорочення цих видів призводять вирубка лісів, розширення сільського господарства та розвиток міст.