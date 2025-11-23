Де шукати зимові гриби?

Зимові опеньки

Зимовий опеньок починають свій розвиток на перетині осені та зими, передає 24 Канал з посиланням AgroOne.

Читайте також Чи можна ходити по гриби в листопаді

Росте опеньок у лісах на мертвій деревині, на пеньках та на ослаблених деревах у парках і лісах. А найчастіше їх можна знайти на вербах, тополях, осиках, вільхах і дубах, а також на зрубаних колодах, що лежать у вологих місцях.

Зауважте! За даними видання Woodland Trust, цей гриби, з'являючись взимку може витримувати мороз, і сніг, і навіть може пережити замерзання.

Глива звичайна

Гливу звичайну теж можна знайти взимку, а знайти цей гриб можна знайти на твердих порід дерев, особливо на листяних, таких як бук.

Колір таких грибів є білим або сірим, але іноді буває коричневого кольору. Крім того, форма гриба може бути лопатевою або хвилястою.

Оливково-коричнева воскова шапка

Це їстівний вид гриба, що походить з Європи. Він з'являється пізньої осені в хвойних лісах, часто з першими заморозками ( листопад-грудень). Також вони часто ростуть великими групами особин та скупченнями.

Чи є гриби у листопаді?