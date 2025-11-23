Где искать зимние грибы?

Зимние опята

Зимний опенок начинают свое развитие на пересечении осени и зимы, передает 24 Канал со ссылкой AgroOne.

Растет опенок в лесах на мертвой древесине, на пеньках и на ослабленных деревьях в парках и лесах. А чаще всего их можно найти на ивах, тополях, осинах, ольхах и дубах, а также на срубленных бревнах, лежащих во влажных местах.

Обратите внимание! По данным издания Woodland Trust, этот грибы, появляясь зимой может выдерживать мороз, и снег, и даже может пережить замерзание.

Вешенка обыкновенная

Вешенку обыкновенную тоже можно найти зимой, а найти этот гриб можно найти на твердых пород деревьев, особенно на лиственных, таких как бук.

Цвет таких грибов является белым или серым, но иногда бывает коричневого цвета. Кроме того, форма гриба может быть лопастной или волнистой.

Оливково-коричневая восковая шапка

Это съедобный вид гриба, происходящий из Европы. Он появляется поздней осенью в хвойных лесах, часто с первыми заморозками (ноябрь-декабрь). Также они часто растут большими группами особей и скоплениями.

