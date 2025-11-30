Какие грибы, внесены в Красную книгу Украины?

Эти грибы внесены в Красную книгу, потому что они находятся на грани исчезновения, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание! Как показывает отчет Международного союза охраны природы (IUCN), сейчас в Красной книге зафиксировано более 1000 видов грибов, находящихся на грани исчезновения.

В качестве примера, можно привести такие виды грибов:

Львиная грива или Hericium erinaceus

Этот гриб растет в степной зоне страны, как отмечается в исследованиях Института ботаники имени Н. Холодного. Преимущественно такой вид "живет" именно на стволах деревьев.

Боровик бронзовый или Boletus aereus

Боровик бронзовый – это один из грибов, который относят к белым. Он исчезает не только из-за влияния людей. Также свою роль сыграла "природная редкость" этого гриба.

Важно! По состоянию на сейчас, статус этого гриба – "уязвимый".

Маховик паразитный или Pseudoboletus parasiticus

Этот гриб также съедобен. Как отмечает Мир грибов Украины, его чаще всего можно встретить в:

лиственных лесах;

смешанных лесах;

а также – на территории лесостепи.

Интересно! Этот гриб паразитирует на плодовых телах рода Scleroderma.

Нужно понимать, что за сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, придется заплатить штраф. Он, по состоянию на теперь, может превышать 3 тысячи гривен, в зависимости от обстоятельств.

Что еще важно знать о сборе грибов в Украине?