Які гриби, внесені до Червоної книги України?
Ці гриби внесені до Червоної книги, бо вони перебувають на межі зникнення, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу! Як показує звіт Міжнародного союзу охорони природи (IUCN), зараз в Червоній книзі зафіксовано більш як 1000 видів грибів, що знаходяться на межі зникнення.
Як приклад, можна навести такі види грибів:
- Лев'яча грива або Hericium erinaceus
Цей гриб росте у степовій зоні країни, як зазначається в дослідженнях Інституту ботаніки імені М. Холодного. Переважно такий вид "живе" саме на стовбурах дерев.
- Боровик бронзовий чи Boletus aereus
Боровик бронзовий – це один з грибів, який відносять до білих. Він зникає не тільки через вплив людей. Також свою роль відіграла "природна рідкість" цього гриба.
Важливо! Станом на зараз, статус цього гриба – "вразливий".
- Маховик паразитний або Pseudoboletus parasiticus
Цей гриб також їстівний. Як зазначає Світ грибів України, його найчастіше можна зустріти у:
- листяних лісах;
- змішаних лісах;
- а також – на території лісостепу.
Цікаво! Цей гриб паразитує на плодових тілах роду Scleroderma.
Потрібно розуміти, що за збирання грибів, які занесені до Червоної книги, доведеться заплатити штраф. Він, станом на тепер, може перевищувати 3 тисячі гривень, залежно від обставин.
Що ще важливо знати про збір грибів в Україні?
В Україні є гриби, що ростуть взимку. Йдеться, зокрема, про зимові опеньки та гливи. Для цих грибів нестрашні морози, тому їх можна збирати й у грудні.
Також на українській території є місця, де збирати гриби особливо небезпечно. Йдеться про північно-західні райони Київської області, а також – частину Житомирщини. Річ у тім, що ці зони найбільше піддалися впливу аварії на ЧАЕС.