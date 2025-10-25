Де росте найбільше грибів?

У розмові з 24 Каналом міколог Остап Богославець розповів, що насправді секретних локацій для пошуку грибів немає.

Читайте також Ціновий шок у магазинах: росіяни масово відмовляються від звичних продуктів

Остап Богославець

Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.

Вчений зауважує, що лісу необхідні гриби. Річ у тім, що вони через спеціальний зв'язок з коренями (мікоризу) вони постачають рослинам:

  • воду;
  • мінерали.

Зверніть увагу! Остап вказує, що при виборі місця для збору грибів, важливо обирати незабруднені ділянки.

Що потрібно знати, аби збирати гриби в Україні?

  • В Україні заборонено збирати деякі види грибів. Йдеться про ті, що належать до Червоної книги. Наприклад, боровик бронзовий почав зникати через те, що його часто плутають з білими грибами. За таке порушення передбачено штраф: від 425 до 5 100 гривень

  • Восени найбільша ймовірність знайти гриби. Річ у тім, що в цю пору року оптимальний рівень опадів. Адже для росту грибі вважливий баланс між вологістю та температурою повітря.