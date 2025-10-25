Де росте найбільше грибів?

У розмові з 24 Каналом міколог Остап Богославець розповів, що насправді секретних локацій для пошуку грибів немає.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Як таких правил немає. Єдине, що варто зауважити, що більшість їстівних грибів росте саме у лісі, тому варто шукати їх саме там.

Вчений зауважує, що лісу необхідні гриби. Річ у тім, що вони через спеціальний зв'язок з коренями (мікоризу) вони постачають рослинам:

воду;

мінерали.

Зверніть увагу! Остап вказує, що при виборі місця для збору грибів, важливо обирати незабруднені ділянки.

Що потрібно знати, аби збирати гриби в Україні?