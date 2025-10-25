Где растет больше всего грибов?
В разговоре с 24 Каналом миколог Остап Богославец рассказал, что на самом деле секретных локаций для поиска грибов нет.
Как таковых правил нет. Единственное, что стоит заметить, что большинство съедобных грибов растет именно в лесу, поэтому стоит искать их именно там.
Ученый отмечает, что лесу необходимы грибы. Дело в том, что они через специальную связь с корнями (микоризу) они поставляют растениям:
- воду;
- минералы.
Обратите внимание! Остап указывает, что при выборе места для сбора грибов, важно выбирать незагрязненные участки.
Что нужно знать, чтобы собирать грибы в Украине?
В Украине запрещено собирать некоторые виды грибов. Речь идет о тех, что относятся к Красной книге. Например, боровик бронзовый начал исчезать из-за того, что его часто путают с белыми грибами. За такое нарушение предусмотрен штраф: от 425 до 5 100 гривен
Осенью наибольшая вероятность найти грибы. Дело в том, что в это время года оптимальный уровень осадков. Ведь для роста грибов важен баланс между влажностью и температурой воздуха.