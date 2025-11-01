Какие грибы можно найти в лесу сейчас?

Лисичка обыкновенная

Такие грибы часто встречаются в смешанных лесах Европы, а также в регионах с умеренным климатом, передает 24 Канал со ссылкой на издание vlisi.com.

Интересно, что лисички встречаются рядом с соснами, буком, елью и дубом. Также растут такие грибы на подстилке, что гниет, во мху и в умеренно влажных местах.

Хотя время сбора приходится на диапазон с июля до конца октября, впрочем вполне логично, что они могут попасться искателям грибов в начале ноября.

Интересно! Внешне лисички могут сохранять свежий вид до нескольких суток, однако свои полезные свойства они постепенно начинают терять уже через 5 часов после сбора, пишут в Государственной экологической инспекции в Черниговской области.

Подберезовик обыкновенный

Подберезовики встречаются везде, где растут березы, а еще в смешанных и лиственных лесах, поэтому они распространены по всей территории Украины.

Заметьте! Плодовитость подберезовиков в определенные годы становится довольно распространено, однако после этого в этой местности они могут почти исчезнуть на некоторое время. Период роста подберезовиков начинается с июня.

Сыроежка съедобная

Не все сыроежки являются съедобными, но некоторые виды этих грибов несмотря на красные оттенки все же являются таковыми. Однако у таких видов сыроежек красное окрашивание шляпки является более "приглушенным".

Такие грибы довольно распространены на Правобережном Полесье, в Карпатах и Прикарпатье.

Опенок тополевый

Растут опята тополевые с мая по ноябрь на стволах и на пеньках тополя. Однако в естественной среде такие грибы не встречаются – их выращивают искусственно.

Дело в том, что такие грибы не являются прихотливыми и могут расти на древесине даже до 7 лет. Выращивать можно как на органических субстратах, так и на тополевых пеньках и колодочках, а растет этот вид большими ростками.

Когда стоит идти за грибами?